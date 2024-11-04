摩爾多瓦總統決選 部分計票結果顯示親俄派領先

2024/11/04 05:21

〔中央社〕東歐國家摩爾多瓦今天舉行總統大選第2輪投票。在85%選票完成計票後，親俄羅斯的社會主義黨所支持的斯托亞諾格洛稍微領先親歐洲聯盟的現任總統桑杜。

法新社報導，根據已經完成統計的85%選票計票結果，親俄羅斯的社會主義黨（Socialist Party）支持的斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）獲51.3%選票，領先桑杜（Maia Sandu）的48.6%。

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但是在海外僑民的選票計票之後，此一趨勢仍有逆轉的可能。桑杜陣營仍表達「略帶樂觀」。

俄羅斯鄰國喬治亞的親俄執政黨10月26日才在國會大選勝出，但選舉結果有爭議，如今各界將目光轉向毗鄰烏克蘭的摩爾多瓦。這2個前蘇聯加盟共和國的選舉被指遭到俄羅斯干預，莫斯科則否認相關指控。

摩爾多瓦10月20日舉行的入歐公投，傳出親俄反對派散布不實訊息及賄選。現年52歲的桑杜在公投通過後表示，她的陣營「在一場不公的選戰裡，堂堂正正地獲勝」。

曾任世界銀行（World Bank）經濟學家的桑杜在當天的總統大選首輪投票雖拿下近42.5%選票，但她坦言第2輪投票將面臨一場「硬仗」。

前檢察總長斯托亞諾格洛在首輪投票的得票率意外高達25.95%。首輪投票刷下的幾位親俄候選人已表態支持他，第2輪投票的差距可能因此拉近許多。親俄派表示擔憂摩爾多瓦有可能被捲入戰爭，淪為第2個烏克蘭。

現年57歲的斯托亞諾格洛去年遭桑杜免除檢察總長職務，他在競選期間允諾將採取「平衡外交政策」，兼顧摩爾多瓦與歐盟和俄羅斯的關係。

鑒於美國示警，俄羅斯「將再次試圖妨礙摩爾多瓦人民行使選擇自己領袖的主權」，摩爾多瓦政府已提醒提防「選舉舞弊」。1131104

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