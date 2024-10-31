德國民眾路邊收編「超萌流浪小貓」 獸醫震驚：瀕危物種

德國日前有一名熱心民眾，在路邊撿到一隻圓滾滾的流浪小奶貓，經專家檢查後發現，牠竟是瀕危物種、屬於不可飼養的保育類「歐洲野貓」。（圖擷取自「Tierheim Bergheim」粉專）

2024/10/31 15:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕德國日前有一名熱心民眾，在路邊撿到一隻圓滾滾的流浪小奶貓，於是將牠收編帶回家照顧，然而卻發現這隻小貓不僅異常活潑好動，且完全不肯吃任何貓食，於是民眾把牠帶去收容所請專業人員檢查，結果發現這隻可愛的小貓竟是瀕危物種、屬於不可飼養的保育類「歐洲野貓」（European wildcat，或稱為斑貓）。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月初，一名住在德國北萊茵西發利亞邦貝格海姆（Bergheim）的民眾，從路邊撿到流浪小奶貓，覺得牠長得非常可愛，於是當場收編帶回家，但是發現小貓異常好動，加上不願意吃任何寵物貓的專門食品，讓民眾擔心小貓可能是生病或是被前飼主虐待過而拒絕進食，便帶小貓前往當地動物收容所「Tierheim Bergheim」，尋求專業人員與獸醫協助。

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不料，當獸醫一看到民眾手上的小貓時，瞬間嚇了一大跳，並急忙對民眾直呼，「你不能養牠，因為牠根本不是一般貓咪！」。報導指出，小貓經過獸醫檢查後，確認牠實際上是一種名為「歐洲野貓」的保育類野生動物，該物種原生於歐洲和土耳其等地區，屬於小型貓科動物，外型看起來和家貓非常相似，野外群體因為棲息地喪失、還時常和家貓混種，在許多地方幾乎已經滅絕。

事後所容所將這起離奇事件分享到網上，透露小貓已送到專門負責照顧野生動物的中心，未來將和另外一隻同類一起生活在機構中，直到長大可以野放回大自然為止。所容所也呼籲，民眾如果在野外發現這種長相的小貓，千萬不要自己試圖帶回家養，因為歐洲野貓的習性跟一般家貓不一樣，建議通報給野生動物相關單位，請專業人員前往處理協助安置。

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