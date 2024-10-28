石破茂無意辭日相 恐成跛腳政府

日本首相石破茂。（美聯社檔案照）

2024/10/28 18:48

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本執政黨自民黨和公民黨在這次的眾院大選遭遇歷史性的大敗，合計僅獲215席並未達到233席的過半席次。選後第一天，首相石破茂今天召開記者會表明繼續執政的意願，但對內如何面對敗選的究責壓力，對外又如何維持政權穩定，日本政權的不穩定也將對日美與中國的角力關係帶來影響，問題堆積如山。眾院下月將召開臨時國會進行首相指名，石破即使能繼續組閣，也可能成為「跛腳政府」。

日本眾院大選在昨天投開票，在465席應選席次中，自民黨拿下191席、公明黨24席，合計215席，較選前279席減少了64席，這是繼2009年失去政權之後，15年來再次的重大挫敗。

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反觀在野第一大黨立憲民主黨，席次從選前的98席成長為148席，日本維新會由原有的44席微減為38席，國民民主黨從原有的7席增四倍到28席，其他令和新選組獲9席、共產黨8席、參政黨3席、日本保守黨3席、社民黨1席，無黨籍12席。

石破的執政團隊在選前將「維持自公執政聯盟過半」列為輸贏的底線，為敗選負責是慣例，但今天僅有黨的選舉對策委員長小泉進次郎提出辭呈，幹事長森山裕和石破均未顯露辭意。

石破在今天下午召開記者會，表示自民黨會徹底進行改革，以回應選民的嚴厲斥責，對於媒體追問如何負起敗選責任，他以目前安全保障和經濟環境嚴峻為由，強調國政不容停滯，他將帶頭，致力於處理政治改革、經濟對策等課題。他並考慮編列2024年度的追加預算案和提出2025年度的政府總預算，表明了繼續執政的意願。

石破今天下午與公明黨代表石井啟一進行會談，兩黨將繼續維持執政聯盟的關係。但公明黨這次選情也很慘重，不但議席減了三分之一，黨代表石井啟一和副代表佐藤茂樹更是雙雙落馬。佐藤所在的選區大阪，是創價學會的大本營，也是已故名譽會長池田大作布教的聖地。石井因為敗選，有意辭去黨代表職務，若真下台，是否帶來骨牌效應，也值得觀察。

自公執政聯盟的席次銳減形成朝小野大的局面，2012年安倍晉三帶領自民黨奪回政權後，12年來形成「自民一強、野黨多弱」的政治版圖宣告結束，議席上升為148席的立憲民主黨，信心大增也蓄勢待發。

日本數量政策學者高橋洋一預測未來有3種可能，包括非自公的聯合政府、自公加立民的大聯合政府，以及自公加其他政黨依議案的部分聯合。事實上，日媒報導自公有意尋求第三政黨加入聯合政府，讀賣新聞也報導，自黨幹事長森山裕已在檯面下與國民民主黨接觸，除了尋求合作的可能性，另一方面也要阻止國民民主黨與立民黨聯手。

在九月總裁選舉中淪為非主流派的麻生派、舊安倍派和舊茂木派等勢力，雖然在這次選舉中也流失了不少議席，但加總也還有近百人，非主流勢力目前正在靜觀態勢，如果形成有效的串連，很可能隨時出手。

由於11月初將有美國總統大選，中旬左右還有亞太經合會（APEC）峰會及20國峰會（G20），共同社報導，石破有意於11月11日召開臨時國會進行首相指名，石破若未解決「內憂外患」再次組閣，也將是「跛腳政府」，如何與美國新總統維持互信關係，共同維護世界的安全局勢，都令人憂心。

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