人類演化進行式！研究：西藏高原居民發展出獨特生存優勢

2024/10/28 09:15

〔編譯陳成良/綜合報導〕人類的演化腳步仍在持續。科學家最新研究發現,在西藏高原這片平均海拔超過3,500公尺的區域,當地居民正展現出驚人的生理適應能力,為人類持續演化提供了最佳證據。

一般人在高海拔地區常會出現高山症—這是人體對大氣壓力驟降、氧氣濃度不足的自然反應。然而,在氧氣含量明顯低於平地的西藏高原,世代生活在此的居民卻能安然生存。他們在過去逾萬年間,逐漸發展出特殊的生理機制,得以克服一般人極易缺氧的環境。

「高海拔缺氧環境特別適合研究人類適應能力,因為在同一海拔高度,每個人面對的壓力相同且可量化,」美國凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)人類學家貝爾(Cynthia Beall)教授向澳洲科學媒體《科學警報》(ScienceAlert)表示,「這完美展現了人類物種如何產生豐富的生物變異。」

貝爾教授團隊的最新研究聚焦於繁殖力這項演化適應力的關鍵指標。研究分析了417位終身居住在尼泊爾高海拔地區的46至86歲女性,記錄她們的活產數(從0至14胎不等,平均5.2胎)及各項生理數據。

研究發現出人意料:活產數最高的女性,其血紅蛋白(負責輸送氧氣的蛋白質)濃度維持在群體平均值,而非特別高或低。值得注意的是,這些女性的血紅蛋白氧氣飽和程度卻特別高。

「這項發現顛覆了我們過去的認知,」貝爾教授解釋,「我們原本以為血紅蛋白濃度越低越好,現在發現維持在中等水平最有利;而血紅蛋白的氧氣飽和度則是越高越好。活產數據明確量化了這些特徵的適應優勢。」

研究也發現,這些繁殖力較強的女性具有其他有利特徵:較高的肺部血流量,以及更寬大的左心室(心臟負責輸送含氧血液的腔室)。這些特徵共同作用,提升了氧氣運輸效率,使她們能在稀薄空氣中維持正常生理功能。

除了生理因素,研究也考慮了文化影響。較早開始生育且婚姻持續時間較長的女性,確實有較多機會懷孕生子。即使排除這些因素,生理特徵仍明顯影響著繁殖成功率。

這項研究為人類持續演化提供了具體證據。「這是一個正在進行的自然選擇案例,」貝爾教授總結道,「了解這類人群如何適應環境,有助於我們更深入理解人類演化的過程。」

相關研究成果已刊登於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。

