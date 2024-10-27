日眾院選舉》愈挫愈強！高市早苗行情看漲

日本前經濟安保大臣高市早苗。（路透檔案照）

2024/10/27 22:50

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本前經濟安保大臣高市早苗雖然在9月的自民黨總裁選舉中被逆轉敗，卻在這次的眾院大選中選出了高行情，被視為自民黨內保守派鐵票選民的新共主，她和行情開高走低的首相石破茂形成對比，這次選舉石破領軍的自民黨苦吞2012年以來的重大挫敗，選後黨內必然會追究戰犯，高市是否成為取代石破的人選也倍受矚目。

今年9月高市二度問鼎自民黨總裁寶座，這次選舉雖然沒有前首相安倍晉三抬轎，但高市在第一輪投票繳出亮麗成績，以黨員黨友票109票、議員票72票，共181票，拿下第一，石破茂則拿下黨員黨友票108票、議員票46票，共154票，居第二。不過進入第二輪投票時，遭到逆轉落敗。

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與總裁寶座擦肩而過的高市，選後並未如預期受到重用，她也索性婉拒石破邀請成為沒有黨職和官職的眾議員。高市的高人氣並未因敗選而下降，黨內因為石破的朝令夕改，以及對安倍派的打壓，不滿之聲四起，高市成為黨內反石破派的新希望。

高市在總裁選後，拜訪黨內大老麻生派龍頭麻生太郎，感謝他在總裁選舉時的相挺。日本TBS報導，麻生勉勵高市說，自民黨的黨史上，做過3年以上首相的只有7人，他和菅義偉都是1年就結束了，石破也許會更短，麻生說，「高市，好好準備，等著上場」。

高市不愛與人應酬，喜歡研讀法案，是日本政壇出名的「政策控」，麻生語重心長地說，「交朋友對議員而言非常很重要，接下來半年多去參加聚餐」，麻生還說，如果愛讀書就好好把英語練好。

身為黨內「造王者」，麻生在總裁選舉前保持靜觀態勢，一直到投票前一天才下令派系全力支持高市，麻生因為靠錯邊而從主流派淪為非主流派，但這也激發了他將與高市同一陣線繼續奮戰的鬥志。

高市在總裁選舉中拿下的地方黨員黨友票高於石破，幾乎已無縫承接了安倍執政8年多累積的保守派鐵票，眾院大選開跑之後，高市成為空中飛人，單日移動距離數百公里，日媒報導，至少有120個候選人希望高市前往站台助選。

從她助選的名單來看，其中有大部分是在二次總裁選舉中力挺她的盟友，儘管這些盟友有很多因為被捲入派系政治獻金未申報風波中，遭到未提名或比例選區不重覆提名的處分，高市仍全力助講有情有義，而且每到之處都吸引眾多民眾，讓她被稱為「女版安倍」。

有意思的是，日本網友熱心整理了自民黨總裁選舉中，兩輪投票曾投票高市的議員名單，甚至還有網友剪了高市對眾議員候選人的助講名單和短片，幫忙催票，這種為特定人物後製專題影片的應援行為，在偶像歌手或明星的鐵粉群很常見，但政治人物卻很少見，即使選戰常勝王安倍晉三或是自民黨人氣王小泉進次郎，也沒有這種待遇。

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