人類接吻起源是為了除蟲？ 科學家研究顛覆想像

科學家提出新假說，認為人類接吻行為源自祖先的梳毛習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

2024/10/27 14:45

〔記者陳成良／綜合報導〕人類時常做的親密行為接吻，其起源可能比你想像的更古老、更原始，甚至與除蟲有關！英國華威大學 （University of Warwick）研究團隊，近期發表於《演化人類學》（Evolutionary Anthropology）期刊的研究，提出了「梳毛的最終之吻假說」（groomer's final kiss hypothesis），挑戰了我們對接吻起源的傳統認知。

美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）26日報導，這個假說認為，人類的接吻行為，可能演化自我們祖先——大猿的梳毛行為。在沒有現代工具的遠古時代，梳毛是靈長類動物維持衛生、建立社會聯繫的重要方式。透過仔細地梳理毛髮，可以清除寄生蟲、污垢等，同時也增進個體之間的親密感。

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隨著人類的進化，體毛逐漸減少，大規模的梳毛行為也變得不那麼重要。然而，研究人員發現，梳毛的最後一個動作，往往伴隨著嘴唇的伸出和輕微的吸吮，目的是清除殘留在毛髮中的污垢或寄生蟲。這個動作，即使在人類體毛減少後，仍然保留了下來，並逐漸演化成我們今天所知的「接吻」。

因此，「梳毛的最終之吻假說」認為，接吻的起源，並非單純的愛情表達，而是源於一種古老的衛生行為，隨著時間推移，其功能逐漸轉變，最終演變成表達親密和愛情的方式。從這個角度來看，接吻的本質，其實是一種象徵性的「除蟲」行為。

當然，接吻的文化意義和表現形式，在不同文化和歷史時期中，有著極大的差異。在古羅馬，就有osculum（頰吻）、basium（非性意味的唇吻）和savium（色情的吻）等不同類型的吻，其含義隨著人際關係而變化。現代社會的接吻習俗，也因文化而異，例如歐洲部分地區流行的雙頰吻或三頰吻。

研究人員認為，未來研究應該更仔細地觀察大型猿類的梳毛行為，尤其是在毛髮濃密程度不同的族群中，比較其梳毛模式的差異，以進一步驗證「梳毛的最終之吻假說」。這項研究也提醒我們，看似平常的行為，背後可能隱藏著長久的演化歷史，以及令人驚奇的起源故事。

值得一提的是，2015年發表於《美國人類學家》（American Anthropologist） 的一項研究指出，在168個文化中，僅有46%的文化存在浪漫之吻的習慣，多數土著狩獵採集文化甚至沒有接吻的習慣，甚至將其視為令人作嘔的行為。這也再次證明，接吻並非人類普世的行為，其起源和演變，遠比我們想像的複雜。

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