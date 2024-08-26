民主黨內部民調示警！賀錦麗領先優勢或為假象

民主黨民調專家坦言，賀錦麗選情恐怕沒那麼樂觀。（美聯社）

2024/08/26 16:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨頂級民調專家近日發出警告，呼籲黨內不要對副總統賀錦麗（Kamala Harris）目前在民調中領先前總統川普（Donald Trump）的情況過於樂觀。專家表示，儘管賀錦麗似乎領先，但實際選情可能比預期更加嚴峻。

根據美國政治新聞網站《Politico》報導，在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會期間，黨內專業人士試圖抑制過度興奮的情緒。支持賀錦麗的超級政治行動委員會官員坦言，他們的內部民調「遠不如公開調查樂觀」。

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民主黨民調公司GBAO Strategies的合夥人奧梅羅（Margie Omero）表示：「這仍是一場非常艱難的競選，這與我們所知道的一切情況相符。」她強調，即使目前民調顯示賀錦麗領先，川普仍保有許多優勢。

民主黨訊息傳播公司Navigator Research最新的民調結果顯示，在關鍵搖擺州，賀錦麗和川普的支持率基本上是平手。更值得注意的是，在選民最看重的候選人特質，例如是否勝任工作、有正確願景和是否為強勢領導者等方面，川普普遍佔優。

全球策略集團（Global Strategy Group）的合夥人古雷維奇（Nick Gourevitch）指出，2020年和2016年的民調都低估了川普的支持度。儘管民調專家們花了大量時間和精力分析這些問題，但他坦承：「美國沒有任何民調專家能夠100%確定他們已經解決了民調中的所有問題。」

報導指出，為了提高民調準確度，民主黨在威斯康辛州進行了一項長期實驗，試圖找出標準民調可能忽略的選民群體。結果發現，常規民調更容易捕捉到那些對政治高度關注的選民，而忽略了低參與度的選民。然而，在總統大選中，這些低參與度的選民也會出來投票，這可能導致民調結果產生偏差。

民主黨眾議院競選委員會主席德爾貝內（Suzan DelBene）對今年的內部民調持謹慎態度，她強調民調只是決策的參考之一，不應過度依賴。

2020年拜登競選團隊首席民調專家約翰·安札隆尼（John Anzalone）則警告說：「每年我們都會遇到不同的難題。這是一個困難的行業。2024年肯定會發生一些事情，但你我現在都不知道那會是什麼。」

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