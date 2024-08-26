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    長得像鼻涕卻是環保尖兵！ 揭秘海洋奇特生物「樽海鞘」

    樽海鞘（Salps）不僅是海洋生態系統的重要成員，更以驚人的生長速度聞名。（圖擷取自Mike Stukel / Florida State University）

    樽海鞘（Salps）不僅是海洋生態系統的重要成員，更以驚人的生長速度聞名。（圖擷取自Mike Stukel / Florida State University）

    2024/08/26 13:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕你見過長得像鼻涕、卻是對抗氣候變遷的功臣嗎？美國科普網站《生活科學》（Live Science）在8月24日介紹了一種奇特生物：樽海鞘（Salps，中文名又被稱為海樽）。牠們不僅是海洋生態系統的重要成員，更以驚人的生長速度聞名，堪稱地球上的「生長冠軍」。

    樽海鞘廣泛分布於太平洋和大西洋，從閃耀的海面到800公尺深的幽暗海底都能見到牠們的身影。牠們的身體透明且呈桶狀，摸起來像果凍一樣，因此常被戲稱為「果凍球」或「一桶桶鼻涕」。樽海鞘以微小的浮游植物（Phytoplankton）為食，透過身體過濾海水，將食物一網打盡，屬於「海鞘」（Sea squirts）的一種。

    這些奇特的生物有著令人驚嘆的生命週期。樽海鞘出生時僅有約0.2公分大小，但在短短48小時內，就能迅速發育成熟，體長可達10公分。更驚人的是，牠們的體長每小時可以增長10%，是地球上已知生長最快的多細胞動物。

    樽海鞘的繁殖方式也十分特別。牠們會經歷兩個階段：無性繁殖的「卵生階段」（Oozoid phase）和有性繁殖的「芽生階段」（Blastozooid phase）。在「卵生階段」，樽海鞘會像複製機一樣，產生大量基因相同的個體，形成長鏈狀漂浮在海洋中。接著，這些個體會發展成具有性繁殖能力的「芽生階段」個體，進行有性繁殖，延續下一代。

    科學家指出，樽海鞘在海洋碳循環中扮演著重要角色，有助於減緩氣候變遷。這是因為牠們在濾食浮游植物的過程中，會將海水中的碳吸收到體內。當樽海鞘死亡並沉入海底後，這些碳也隨之被封存，不會釋放到大氣中，形成一個天然的「碳封存」機制。

    樽海鞘雖然外形不起眼，卻是海洋生態系統中不可或缺的一環，牠們驚人的生長速度、獨特的生命週期，以及對碳循環的重要貢獻，都值得我們深入了解和關注。

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