甘迺迪家族後人支持川普 控訴媒體審查扼殺競選之路

以獨立人士之姿參選美國總統的前民主黨人小羅勃．甘迺迪（左）23日宣布暫停競選，轉而支持共和黨總統候選人川普重返白宮。（路透）

2024/08/26 13:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選獨立參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在退出2024年總統大選後，於8月25日接受福斯新聞網（Fox News）獨家專訪時，公開表態支持川普，並揭露了他與川普協商「聯合政府」的內幕。

小羅勃在專訪中，將自己競選失敗的原因歸咎於媒體的「審查制度」。他表示：「我已經清楚地意識到自己沒有獲勝的機會。16個月來，我一直受到審查，除了福斯新聞網，我無法在任何電視網上露面。」他更以美國商人裴洛（Ross Perot）在1992年參選總統為例，指出裴洛在10個月的競選期間，獲得了34次在電視網露面的機會，而他在16個月內只有2次。

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小羅勃透露，川普曾多次主動聯繫他的競選團隊，甚至在7月川普遭遇暗殺事件後數小時內，兩人還有過交談。小羅勃表示：「川普邀請我組建一個聯合政府。我們同意，我們可以在意見不同的議題上繼續互相批評，但這些議題非常重要，是團結美國的一種方式。」

小羅勃上週正式宣布退出總統大選。他在亞利桑那州鳳凰城舉行的記者會上，指責民主黨對他和川普發動「持續的法律戰」，並操縱了一場「虛假」的民主黨初選，讓他無法公平地競爭白宮的寶座。

小羅勃的表態，為美國政壇投下一顆震撼彈。各界分析人士和數據專家，正在熱烈討論甘迺迪退選對川普和賀錦麗（Kamala Harris）選情造成的影響。

小羅勃之父是美國前司法部長羅勃．甘迺迪，他在1968年爭取代表民主黨入主白宮的黨內初選期間遇刺身亡；小羅勃的伯父則是美國史上首位愛爾蘭天主教徒總統、1963年在內任遇刺身亡的約翰．甘迺迪。

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