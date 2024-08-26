真主黨最深入以境攻勢 稱鎖定特拉維夫附近軍情基地

2024/08/26 04:12

〔中央社〕黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨領袖納斯拉勒表示，今天對以色列大規模攻擊是以特拉維夫附近一個軍事情報基地為目標，並否認以方聲稱摧毀數以千計火箭發射器的說法。

路透社報導，納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）表示，真主黨（Hezbollah）將就今天稍早對以色列軍事目標展開的火箭和無人機攻擊進行評估，再決定這項為遭狙殺指揮官復仇的行動是否會有進一步攻勢。

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他在電視播出的演說中表示，真主黨「按照計畫」進行上述攻擊，並且否認以色列軍方所稱的「先發制人」阻止真主黨更大規模攻擊。

在加薩戰火持續的同時，以色列和真主黨今天爆發最激烈交火，納斯拉勒於大約12小時後表示，真主黨刻意避開民用或公共設施進行攻擊，包括特拉維夫（Tel Aviv）班古里昂機場（Ben Gurion Airport）。

他表示，真主黨主要目標是深入以色列境內約110公里的一個軍事情報基地。這是真主黨截至目前最深入以色列境內的攻擊，距特拉維夫以北僅1.5公里遠。

法新社報導，以色列今天對黎巴嫩發動空襲後表示，摧毀「數以千計」真主黨火箭發射器，並且挫敗一場重大襲擊。

納斯拉勒在電視播出的演說中指出，對以色列境內這項行動的主要目標是距以黎邊境大約100公里的「以色列主要軍事情報基地格利洛特基地（Glilot base）」。

以方表示，真主黨沒有襲擊到這處設施。

以色列軍方發言人告訴法新社：「我可以證實，格利洛特基地沒有遭到打擊。」

據以色列媒體報導，所在地點不曾遭到披露的以色列情報機構摩薩德（Mossad）總部就設在這處基地內。

納斯拉勒說：「聲稱如何阻止抵抗組織（指真主黨）發射的8000或6000枚火箭和無人機…那是無中生有。」他強調，只有「數十個火箭發射器」遭到摧毀。

他表示，真主黨發動兩階段攻擊，先對以色列北部11個軍事陣地和遭到兼併的戈蘭高地（Golan Heights）發射340枚卡幽沙式火箭（Katyusha），然後再從黎南和敘利亞邊境附近的貝卡谷地（Bekaa Valley）發射無人機。他說，這是真主黨首度深入以色列境內鎖定軍事陣地進行攻擊。

納斯拉勒表示，位在艾因謝梅爾（Ein Shemer）的一個基地是這場攻擊的次要目標，並說許多真主黨無人機抵達該目標，「敵人卻默不作聲」。

距邊境約70公里的艾因謝梅爾是以色列用於發射無人機的一個軍事機場所在。

自從加薩戰爭爆發以來，真主黨和以軍幾乎每天跨境交火。真主黨強調藉此支持其巴勒斯坦伊斯蘭主義組織盟友哈瑪斯（Hamas）。

真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）7月底遇刺身亡，與伊朗結盟的真主黨歸咎於以色列所為，矢言復仇。外界憂心，更廣泛的區域戰火恐因此引爆。

真主黨今天稍早雖然表示，今天的攻擊是對舒庫爾遇害所作的「初步回應」。但是納斯拉勒指出，「如果結果令人滿意、達成想要的目標，我們認為對舒庫爾之死所作的回應行動已經完成」。他這話似乎表達出相關報復行動已經結束。1130826

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