為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「英國比爾蓋茲」船難亡 船廠CEO：船員犯下「令人難以置信過失」

    豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日在義大利西西里島外海，遭遇水龍捲（waterspout）襲擊。（歐新社）

    豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日在義大利西西里島外海，遭遇水龍捲（waterspout）襲擊。（歐新社）

    2024/08/23 14:46

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）19日搭乘豪華遊艇渡假時遭遇龍捲風沉船，林奇在21日被證實身亡；林奇搭乘的遊艇「貝氏號」（Bayesian）所屬造船廠的義大利海洋集團（The Italian Sea Group）執行長柯斯坦提諾（Giovanni Costantino）受訪時稱船上船員犯下「令人難以置信的過失」，導致他們遇難。

    綜合外媒報導，柯斯坦提諾受訪時稱過去16年「貝氏號」航行都沒發生問題，甚至遇過比19日還惡劣的天氣，柯斯坦提諾指出，一連串難以形容與不當的失誤發生在那艘船上，當時航海天氣預報有說會有風暴，船員們沒有做好因應風暴的準備，如果他們遵循因應風暴正確的措施，他們隔天將會繼續美好的航程。

    當時停在「貝氏號」附近的另一艘遊艇毫髮無傷，「貝氏號」的船長與船員尚未對此事件有公開的評論與聲明，義大利檢方將會在24日舉行記者會說明調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播