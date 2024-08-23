「英國比爾蓋茲」船難亡 船廠CEO：船員犯下「令人難以置信過失」

豪華遊艇「貝氏號」（Bayesian）19日在義大利西西里島外海，遭遇水龍捲（waterspout）襲擊。（歐新社）

2024/08/23 14:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國科技業大亨林奇（Michael Lynch）19日搭乘豪華遊艇渡假時遭遇龍捲風沉船，林奇在21日被證實身亡；林奇搭乘的遊艇「貝氏號」（Bayesian）所屬造船廠的義大利海洋集團（The Italian Sea Group）執行長柯斯坦提諾（Giovanni Costantino）受訪時稱船上船員犯下「令人難以置信的過失」，導致他們遇難。

綜合外媒報導，柯斯坦提諾受訪時稱過去16年「貝氏號」航行都沒發生問題，甚至遇過比19日還惡劣的天氣，柯斯坦提諾指出，一連串難以形容與不當的失誤發生在那艘船上，當時航海天氣預報有說會有風暴，船員們沒有做好因應風暴的準備，如果他們遵循因應風暴正確的措施，他們隔天將會繼續美好的航程。

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當時停在「貝氏號」附近的另一艘遊艇毫髮無傷，「貝氏號」的船長與船員尚未對此事件有公開的評論與聲明，義大利檢方將會在24日舉行記者會說明調查。

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