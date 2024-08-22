華茲拚美國副總統 好感度領先 知名度卻成軟肋

華茲（右）好感度領先共和黨對手范斯（左），但全國知名度成兩人競選難題。（美聯社）

2024/08/22 20:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著美國總統大選進入白熱化階段，副總統候選人的表現已成為選戰成敗關鍵。《美聯社》與芝加哥大學公共事務研究中心（AP-NORC Center）21日發布最新民調顯示，民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在好感度上領先共和黨候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）。然而，兩人仍需在全國範圍內提升知名度，這對兩黨而言都是一大挑戰。

根據民調結果，36%的美國成年人對華茲持有好感，而對范斯持好感的僅有27%。值得注意的是，44%的受訪者對范斯持有負面看法，而對華茲持負面觀感的比例僅為25%。這表明華茲在塑造正面形象方面略勝一籌，這可能與他搭檔的總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的穩健形象有所關聯。

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在民主黨內，華茲獲得了廣泛支持，約60%的民主黨人對他表示好感，其中40%認為「非常正面」。然而，他在女性、年輕人、少數族裔及低收入群體中的知名度仍需提高。這些群體是民主黨的重要票源，華茲需要透過加強社區互動，傾聽他們的需求，以進一步鞏固自己的選戰優勢。

另一方面，范斯在共和黨內的支持度正穩步上升。自從被選為前總統川普的競選搭檔以來，他的支持度從7月中旬的30%提升至60%。然而，川普的爭議性也可能成為范斯的負擔，他若要擺脫川普的陰影、建立獨立的政治形象，需強調自身政策立場與川普的區別，以贏得更多選民的認可。

儘管華茲在好感度上領先，但兩位副總統候選人在全國的知名度仍然有限。約有40%的美國人表示對華茲不甚了解，而對范斯不了解的比例也高達30%。這意味著他們需要加倍努力，藉由參與電視辯論和接受媒體訪問等方式來提高知名度，讓更多選民了解他們的政策主張。

本次民調於2024年8月8日至12日進行，訪問了1164名成年人，抽樣誤差範圍為正負3.8個百分點。

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