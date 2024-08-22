美國官員會晤達賴喇嘛 中方氣炸：嚴正交涉絕不坐視

兼任「西藏問題特別協調官」的美國國務次卿澤雅（左二），在紐約會見達賴喇嘛。 （取自 X @Under Secretary Uzra Zeya帳號）

2024/08/22 18:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務院與白宮官員於21日，在紐約與西藏精神領袖達賴喇嘛舉行會談，此一舉動引發中國政府的強烈抗議。此次會面被視為近年來美方官員與達賴喇嘛間罕見的高層互動，彰顯了美國在西藏問題上的立場，並為已然複雜的美中關係增添新變數。

現年89歲的達賴喇嘛今年6月前往紐約進行膝蓋治療，並於7月發表聲明稱，術後恢復良好，預計8月底離美。美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）作為「西藏問題特別協調官」，以及白宮國家安全委員會官員拉祖克（Kelly Razzouk），代表拜登總統與達賴喇嘛會面，向其致以健康並祝福。

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美國國務院隨後發布聲明，重申美國致力於促進西藏人權，並支持保護西藏獨特的文化與宗教遺產。澤雅在會談中強調美國對促進西藏人權的承諾，並表示美方將繼續支持保護西藏的歷史、語言、文化和宗教遺產。此外，澤雅還就美國為解決西藏人權問題的努力，以及支持中國與達賴喇嘛恢復對話等議題交換了意見。自2010年以來，中國與達賴喇嘛的對話管道，一直處於停滯狀態。

達賴喇嘛駐台代表格桑堅參在接受自由亞洲電台（RFA）訪問時表示，儘管拜登本人此次未與達賴喇嘛會面，但美方派出高層官員與其會談，已釋放出美國支持西藏的明確訊號。尤其是近期拜登簽署的《促進解決西藏—中國爭端法》，更明確否定了「西藏在歷史上屬於中國」的說法，對西藏具有重要意義。

然而，拜登本人並未與達賴喇嘛會面。格桑堅參指出，拜登曾在2020年美國大選期間，批評時任總統川普為30年來唯一未與達賴喇嘛會面的美國總統，並稱這是「相當可恥的」。如今，達賴喇嘛在美國停留已超過兩個月，拜登卻未安排會面，這一點引發外界關注。

中國政府對美國高層官員與達賴喇嘛會面，表達強烈不滿與堅決反對。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇，嚴厲譴責此舉為「嚴重挑釁」，破壞中美關係，並警告中方絕不允許達賴喇嘛在美國從事任何分裂活動。中國外交部發言人毛寧則強調，西藏問題是中國內政，不容外部勢力干涉，並警告美方停止干涉中國內政，否則將承擔後果。

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