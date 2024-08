柯林頓手抖聲音沙啞 坦言可能無法再出席民主黨大會

2024/08/22 16:49

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國前總統柯林頓(Bill Clinton)21日晚間在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會(DNC)上發表演說,沙啞的嗓音和顫抖的雙手,引發外界對其健康狀況的擔憂。柯林頓在演說中坦言,自己可能無法再出席未來的民主黨大會。

《紐約郵報》報導,78歲的柯林頓,在副總統候選人華茲(Tim Walz)上台前發表了27分鐘的演講。演講中,他多次提及自己的年事已高,並表示:「我發自內心地說,我不知道我還能參加多少次這樣的活動。我從1972年開始參加,之後的每一次我都有出席。天啊,我老了。」

柯林頓在演講中也開玩笑地說:「我已經78歲了,是我家族四代以來最年長的人。我唯一想炫耀的個人虛榮心,就是我仍然比川普(Donald Trump)年輕。」川普今年6月滿 78歲。

然而,柯林頓在演講中沙啞的聲音和明顯的顫抖,讓許多觀眾感到震驚。網友在社群媒體X(前身為推特)上留言表示:「柯林頓看起來比他的實際年齡還要老很多。他說話緩慢,聲音沙啞且顫抖……他各方面都老了。」甚至有網友表示:「柯林頓說話時手都在抖。他應該和拜登一起去養老院。」

儘管健康狀況引發疑慮,柯林頓在演講中仍然不忘讚揚即將卸任的總統拜登。他感謝拜登的勇氣、同情心、服務和犧牲,並特別強調拜登「自願放棄政治權力」。這番言論似乎也暗示了民主黨內部對於拜登放棄連任的複雜情緒。

柯林頓也毫不留情地批評了共和黨總統候選人川普,稱他是一個自負且「演技高超」的人。他警告民主黨人不要重蹈2016年的覆轍,因為「我們已經見證過不只一次選舉,因為我們想當然地認為不會發生,而被一些虛假議題或過度自信所誤導,最終導致失敗」。

