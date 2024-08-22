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柯林頓手抖聲音沙啞 坦言可能無法再出席民主黨大會

78歲的美國前總統柯林頓，手抖聲啞，健康狀況成焦點。（美聯社）

78歲的美國前總統柯林頓，手抖聲啞，健康狀況成焦點。（美聯社）

2024/08/22 16:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統柯林頓（Bill Clinton）21日晚間在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（DNC）上發表演說，沙啞的嗓音和顫抖的雙手，引發外界對其健康狀況的擔憂。柯林頓在演說中坦言，自己可能無法再出席未來的民主黨大會。

《紐約郵報》報導，78歲的柯林頓，在副總統候選人華茲（Tim Walz）上台前發表了27分鐘的演講。演講中，他多次提及自己的年事已高，並表示：「我發自內心地說，我不知道我還能參加多少次這樣的活動。我從1972年開始參加，之後的每一次我都有出席。天啊，我老了。」

柯林頓在演講中也開玩笑地說：「我已經78歲了，是我家族四代以來最年長的人。我唯一想炫耀的個人虛榮心，就是我仍然比川普（Donald Trump）年輕。」川普今年6月滿 78歲。

然而，柯林頓在演講中沙啞的聲音和明顯的顫抖，讓許多觀眾感到震驚。網友在社群媒體X（前身為推特）上留言表示：「柯林頓看起來比他的實際年齡還要老很多。他說話緩慢，聲音沙啞且顫抖……他各方面都老了。」甚至有網友表示：「柯林頓說話時手都在抖。他應該和拜登一起去養老院。」

儘管健康狀況引發疑慮，柯林頓在演講中仍然不忘讚揚即將卸任的總統拜登。他感謝拜登的勇氣、同情心、服務和犧牲，並特別強調拜登「自願放棄政治權力」。這番言論似乎也暗示了民主黨內部對於拜登放棄連任的複雜情緒。

柯林頓也毫不留情地批評了共和黨總統候選人川普，稱他是一個自負且「演技高超」的人。他警告民主黨人不要重蹈2016年的覆轍，因為「我們已經見證過不只一次選舉，因為我們想當然地認為不會發生，而被一些虛假議題或過度自信所誤導，最終導致失敗」。

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