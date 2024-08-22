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拜登與納坦雅胡通話 強調加薩停火的急迫性

美國總統拜登週三與以色列總理納坦雅胡通話，強調急須達成加薩停火換人質協議。（美聯社資料照）

美國總統拜登週三與以色列總理納坦雅胡通話，強調急須達成加薩停火換人質協議。（美聯社資料照）

2024/08/22 14:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以哈戰爭持續，美國總統拜登週三與以色列總理納坦雅胡通話，強調急須達成加薩停火換人質協議，並指出未來即將於開羅舉行的會談至關重要。

綜合外媒報導，白宮發布聲明提及，拜登與納坦雅胡週三進行通話，拜登強調「完成停火、釋放人質協議重要性，並討論即將於開羅舉行會談，以消除剩餘障礙。」另，2人還討論關於華盛頓支持以國對抗所有自伊朗，其代理人巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）、葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）的威脅，包括美國正進行的防禦性軍事部署努力。

報導提到，哈瑪斯政治領袖哈尼耶上月底於德黑蘭被殺害後，伊朗誓言進行報復，並將此歸咎於以軍，以國既未證實，也沒有否認為殺人事件的幕後黑手，中東緊張情勢自此升高。美國當局隨後下令將1艘飛彈潛艦部署至中東，同時命令美國國務卿布林肯急赴中東地區調解。

布林肯19日透露，以軍已接受拜登政府所提出，促成以國和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在加薩地區停火及釋放人質的「過渡協議」，敦促哈瑪斯也點頭同意。

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