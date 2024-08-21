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美前第一夫人蜜雪兒暗批川普種族歧視 保守派媒體重拳反擊

美國前第一夫人蜜雪兒在民主黨全代會發表演講，暗批川普種族歧視。（法新社）

美國前第一夫人蜜雪兒在民主黨全代會發表演講，暗批川普種族歧視。（法新社）

2024/08/21 20:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）20日在民主黨全國代表大會發表的演講，點燃了一場關於種族和政治的激烈辯論。歐巴馬夫人暗示前總統川普因種族因素而對她和前總統歐巴馬的成功感到威脅，這番言論引發廣泛關注，特別是右翼媒體的強烈反彈。

歐巴馬夫人在演講中回憶了她和丈夫多年來承受的壓力，她認為，川普狹隘的世界觀讓他難以接受兩個努力工作、受過高等教育、並且事業有成的黑人的存在。她以副總統賀錦麗為例，指出有些人會不擇手段地歪曲真相，而她和她的丈夫對此深有體會。

這番言論被許多人解讀為對川普的種族歧視指控，迅速成為輿論焦點。然而，保守派媒體《布萊巴特新聞》（Breitbart News）撰文反擊，指責歐巴馬夫人是在「打種族牌」，刻意利用種族議題來攻擊川普。文章強調，川普只是質疑過歐巴馬的出生地，並沒有明確的種族歧視言論。

據報導，歐巴馬夫婦對川普質疑前總統歐巴馬的出生證明一直耿耿於懷。2011年，在川普的公開壓力下，歐巴馬被迫公開他的原始夏威夷出生證明，此前他多年來一直拒絕公開，這件事也加深了雙方之間的矛盾。

此外，川普曾使用「黑人工作」（black jobs）一詞，指的是那些被迫與新移民在勞動力市場上競爭的美國黑人所從事的工作。《布萊巴特新聞》指出，川普使用這個詞彙並非出於種族歧視，而只是在描述一種社會現象。

然而，歐巴馬夫人的支持者則認為，川普的言行舉止，以及他身邊的一些支持者，都帶有明顯的種族主義傾向。他們認為，歐巴馬夫人的指控並非空穴來風。

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