絕非另一次COVID-19疫情 世衛：M痘傳染可被控制

世界衛生組織歐洲區總監主任克魯格表示，M痘並非另一次COVID-19疫情，因目前對此種病毒和控制方法已有許多瞭解。（美聯社資料照）

2024/08/21 12:48

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕非洲的M痘（mpox，舊稱猴痘）疫情持續擴散，對此世界衛生組織（WHO）週二表示，M痘並非另一次COVID-19，因目前針對此種病毒和控制方法已有許多瞭解。

綜合外媒報導，世衛組織歐洲區總監主任克魯格（Hans Kluge）當地時間20日表示，M痘病毒的第一分支的子分支病毒株「Clade 1b」擴散，引發世衛組織發布「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），雖然仍須對這種病毒株進行更多研究，不過M痘是能被控制的。

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克魯格於日內瓦透過視訊於向媒體說，「M痘並非新的COVID-19」、「我們知道如何控制M痘，以及在歐洲地區完全消除其傳播所需的步驟，M痘對於一般民眾造成風險很低。是否要在WHO歐洲地區實施封鎖，（彷彿）是另一次COVID-19嗎？答案顯然是否定的」。

克魯格說，目前M痘主要的傳播途徑仍是皮膚與皮膚之間的密切接觸，而在家中或醫院等環境中，處於急性M痘感染階段的人，尤其是口腔出現水泡者，有可能透過飛沫將病毒傳染給密切接觸者。他說：「傳播方式仍不清楚，還需進行更多研究。」

報導提到，M痘是一種病毒傳染，會造成膿腫和類似流感的症狀，通常是輕微的，但也可能致命。病毒株「Clade 1b」引起全球關注，因為它似乎更容易透過日常密切接觸傳播，致死率高於前年主要影響歐美國家的「Clade IIb」病毒株（致死率0.2％）。

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