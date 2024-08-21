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福島核廢水排海1週年 日本水產出口南韓不減反增

日本福島核電廠含氚廢水排海1週年，南韓國內3大超市的漁產品銷售總額並未受到影響。圖為去年8月南韓總統尹錫悅視察漁市畫面。（美聯社資料照）

日本福島核電廠含氚廢水排海1週年，南韓國內3大超市的漁產品銷售總額並未受到影響。圖為去年8月南韓總統尹錫悅視察漁市畫面。（美聯社資料照）

2024/08/21 14:20

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓海洋漁產品部（下稱海水部）21日公開資料顯示，日本福島核電廠「含氚廢水」排海已滿1週年，但南韓國內3大超市的漁產品銷售總額相較排海前，並未受到影響。

《韓聯社》報導，資料顯示去年8月至今年7月，日本開始排放含氚廢水入海，南韓3大連鎖超市包括易買得、樂天瑪特、Homeplus的漁產品銷售額，除今年1月外，均高於往年平均水準。

隨著南韓消費者對日本海產的質疑聲浪逐漸淡化，其進口量也有所增加。南韓海水部統計顯示，今年上半年日產海鮮進口量為1萬8082噸，較含氚廢水排海前的去年同期1萬5994噸，增加13.3%，增幅創下2017年以來的同期最高紀錄。

南韓海水部相關人士指出，日本福島核電廠含氚廢水排海未導致該國漁產品消費明顯萎縮。截至目前，監測結果均未發現放射性物質濃度超標，南韓政府將持續監測並公開相關資訊，確保國民放心食用海產。

不過，仍有部分專家認為，南韓政府定期進行的隨機抽樣檢測不夠充分，有必要採取更系統性的檢測方式，對可隨洋流移動的放射性物質實施追蹤監測。

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