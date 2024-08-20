哈日族注意！ 日本「記名式」西瓜卡 9/1重新販售

被視為旅日必備的萬能交通卡「Suica」（俗稱西瓜卡）。（圖擷取自@JREast_News 社群平台「X」）

2024/08/20 22:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被視為旅日必備的萬能交通卡「Suica」（俗稱西瓜卡）、「PASMO」，去年8月受晶片短缺影響，2種卡片的「記名式款」、「不記名款」皆暫停販售至今。不過JR東日本在今（20日）宣布，記名式款Suica、PASMO交通卡，將在今年9月1日重啟販售。

綜合日媒報導，根據JR東日本與首都圈的私鐵組成的「PASMO協議會」最新聲明，記名式的Suica卡與PASMO卡，會在9月1日重新對外販售。另外，JR東日本指出，不記名式的2款卡片仍未重新開放購入，且重啟販售時間未定，請民眾見諒。

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報導指出，去年全球晶片嚴重短缺，迫使JR東日本暫停販售這2款交通卡，以確保一定的庫存量，結果一度引發民眾爭相購買，導致卡片價格水漲船高。

此外，JR東日本有提供給外國遊客非記名的「Welcome Suica」，在羽田機場、成田機場、東京車站以及澀谷車站皆有販售，雖然此卡沒有Suica卡的吉祥物企鵝圖案，且還有使用天數等限制，但對不少外國遊客來說，仍算有較便利的交通卡可使用。

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