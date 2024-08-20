為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈日族注意！ 日本「記名式」西瓜卡 9/1重新販售

    被視為旅日必備的萬能交通卡「Suica」（俗稱西瓜卡）。（圖擷取自@JREast_News 社群平台「X」）

    被視為旅日必備的萬能交通卡「Suica」（俗稱西瓜卡）。（圖擷取自@JREast_News 社群平台「X」）

    2024/08/20 22:30

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕被視為旅日必備的萬能交通卡「Suica」（俗稱西瓜卡）、「PASMO」，去年8月受晶片短缺影響，2種卡片的「記名式款」、「不記名款」皆暫停販售至今。不過JR東日本在今（20日）宣布，記名式款Suica、PASMO交通卡，將在今年9月1日重啟販售。

    綜合日媒報導，根據JR東日本與首都圈的私鐵組成的「PASMO協議會」最新聲明，記名式的Suica卡與PASMO卡，會在9月1日重新對外販售。另外，JR東日本指出，不記名式的2款卡片仍未重新開放購入，且重啟販售時間未定，請民眾見諒。

    報導指出，去年全球晶片嚴重短缺，迫使JR東日本暫停販售這2款交通卡，以確保一定的庫存量，結果一度引發民眾爭相購買，導致卡片價格水漲船高。

    此外，JR東日本有提供給外國遊客非記名的「Welcome Suica」，在羽田機場、成田機場、東京車站以及澀谷車站皆有販售，雖然此卡沒有Suica卡的吉祥物企鵝圖案，且還有使用天數等限制，但對不少外國遊客來說，仍算有較便利的交通卡可使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播