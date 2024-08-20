無臂天使駕馭夢想座駕 7年追夢路寫下勵志篇章

奧斯本克服了重重障礙，實現了多年來駕駛自己夢想中改裝車的畢生夢想。（圖：Talli Osborne/Instagram）

2024/08/20 14:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕一輛紫紅色Mini Cooper，承載著一位加拿大女性對自由和獨立的渴望，馳騁在寬闊的道路上。這不僅僅是一輛汽車，更是44歲的塔莉·奧斯本（Talli Osborne）用7年時光、300多萬元台幣和無數汗水澆灌而成的夢想之花。

《紐約郵報》報導，奧斯本天生沒有雙臂，雙腿也比常人短小。然而，身體的殘缺無法阻擋她對生活的熱愛和對夢想的追逐。從小到大，能夠像普通人一樣駕車出行，一直是她心底深處的渴望。

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7年前，移居美國內華達州的奧斯本下定決心，踏上了圓夢之旅。她購買了一輛二手Mini Cooper，並開始為改裝成適合自己駕駛的車輛而奔走。然而，高昂的改裝費用和突如其來的新冠疫情，讓她的追夢之路充滿了荊棘。

面對近10萬美元（約新台幣321萬元）的改裝報價，奧斯本一度感到絕望，甚至考慮放棄夢想，賣掉愛車。但她內心深處的那份執著，以及對自由的渴望，讓她最終選擇咬牙堅持。

轉機出現在奧斯本最需要幫助的時候。一家名為「戰爭截肢者兒童截肢者計畫」 （War Amps' Child Amputee Program）的公益組織，為她提供了改裝費用的資助，讓她的夢想之車終於得以駛出改裝廠。

為了獲得駕駛資格，奧斯本還需要克服重重考驗。由於內華達州的駕照申請規定，她必須取得職能治療師的評估報告，並填寫繁瑣的表格，詳細說明自己的「疾病」狀況。

「我天生就這樣，而且不會改變，」奧斯本對此感到不滿，認為這是對她的歧視和侮辱。但她並沒有放棄，而是選擇勇敢面對，最終成功取得了駕照。

為了這一天，奧斯本付出了常人難以想像的努力。她克服了身體上的不便，學習使用特殊的方向盤、油門和煞車踏板，以及觸控螢幕換擋系統。此外，她還需要克服社會上的偏見和歧視，在申請駕照的過程中，不斷地證明自己擁有安全駕駛的能力。

如今，奧斯本終於如願以償，可以自由駕車出行。她將自己的故事分享到社群媒體上，鼓勵更多身障人士勇敢追夢，活出精彩人生。她的故事也感動了無數網友，人們紛紛為這位堅強樂觀的女性送上祝福和鼓勵。

奧斯本現在會在網路上分享自己開車的影片。（圖：Talli Osborne/Instagram）

這輛車經過改裝，讓沒有手臂且雙腿較短的奧斯本也能夠駕駛。（圖：Talli Osborne/Instagram）

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