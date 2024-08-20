狂！外國玩家直播中國話題遊戲 標題打上「台灣是真正的國家」

外國玩家在直播中國話題電玩時，標題直接打上「台灣是真正的國家（TAIWAN IS A REAL COUNTRY）」。（圖擷自Twitch）

2024/08/20 12:42

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國公司開發的遊戲《黑神話：悟空》，今天（20日）在各大平台正式開放，在電玩界成為熱門話題，沒想到有外國玩家在Twitch平台直播時，標題直接打上「台灣是真正的國家（TAIWAN IS A REAL COUNTRY）」，旋即引起不少注意。

在Twitch擁有將近120萬粉絲的直播主MOONMOON，目前正在努力通關《黑神話：悟空》，線上觀看人數維持在2萬人以上，他的標題寫著「武漢肺炎、隔離、台灣是真正的國家、女性主義、政治宣傳（COVID-19 ISOLATION TAIWAN IS A REAL COUNTRY FEMINISM PROPAGANDA）」。

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據了解，《黑神話：悟空》先前被電玩評論網IGN踢爆，要求內容創作者（發布遊玩影片的主播）避免談及特定話題，包括「COVID-19」、「隔離」、「政治」、「女性主義」等等，因此不難發現MOONMOON是刻意和這些要求作對，直接打在直播標題上。

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