為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    狂！外國玩家直播中國話題遊戲 標題打上「台灣是真正的國家」

    外國玩家在直播中國話題電玩時，標題直接打上「台灣是真正的國家（TAIWAN IS A REAL COUNTRY）」。（圖擷自Twitch）

    外國玩家在直播中國話題電玩時，標題直接打上「台灣是真正的國家（TAIWAN IS A REAL COUNTRY）」。（圖擷自Twitch）

    2024/08/20 12:42

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國公司開發的遊戲《黑神話：悟空》，今天（20日）在各大平台正式開放，在電玩界成為熱門話題，沒想到有外國玩家在Twitch平台直播時，標題直接打上「台灣是真正的國家（TAIWAN IS A REAL COUNTRY）」，旋即引起不少注意。

    在Twitch擁有將近120萬粉絲的直播主MOONMOON，目前正在努力通關《黑神話：悟空》，線上觀看人數維持在2萬人以上，他的標題寫著「武漢肺炎、隔離、台灣是真正的國家、女性主義、政治宣傳（COVID-19 ISOLATION TAIWAN IS A REAL COUNTRY FEMINISM PROPAGANDA）」。

    據了解，《黑神話：悟空》先前被電玩評論網IGN踢爆，要求內容創作者（發布遊玩影片的主播）避免談及特定話題，包括「COVID-19」、「隔離」、「政治」、「女性主義」等等，因此不難發現MOONMOON是刻意和這些要求作對，直接打在直播標題上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播