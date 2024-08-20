日本自民黨總裁選舉 9月12日公告、27日投開票

日本自民黨前幹事長石破茂等人日前率團訪台，他在外交部受訪表示，要參選自民黨總裁選舉。（資料照）

2024/08/20 11:17

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本自民黨總裁選舉今天敲定於9月12日公告、27日投開票。目前有意參選者已超過10人，在12日公告登記前勢必有一波推薦人的搶奪戰。

自民黨總裁選舉管理委員會今天上午宣布總裁選舉日程，上次2021年的總裁選舉從公告到投開票有12天的競選活動期，這次加長到15天。主要是9月24日聯合國大會召開，首相岸田文雄預定赴美出席，再加上自民黨想透過這次總裁選舉活動一新耳目，所以延長競選活動期。

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依黨規，參選總裁必須具有黨籍國會議員的身分，並獲得黨籍國會議員20人推薦，目前扣除議長，自民黨眾參議員票為367張，推薦人爭奪戰正在檯面下點燃戰火。

總裁選舉的選票第一輪包括367張國會議員票和367張地方黨員票，第一輪投票若未能過半，則由得票最高前1、2名進行第二輪投票。第二輪的選舉由367張國會議員和47張地方黨員票構成。由於兩輪投票的選票結構不同，過去的多次選舉，經常發生第一輪投票獲得第一高票者，在第二輪投票時逆轉敗的情形，這也說明國會議員票的重要性。

目前除了前經濟安保相小林鷹之在昨天宣布參選搶頭香之外，日本放送協會（NHK）報導，前幹事長石破茂預定本週宣布，數位相河野太郎則可能下週召開記者會。

其他有意參選者還有自民黨幹事長茂木敏充、經濟安保相高市早苗、外相上川陽子、官房長官林芳正、前官房長官加藤勝信、前總務相野田聖子、前環境相小泉進次郎、經濟產業相齋藤健及參議員青山繁睛等人。

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