為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國足壇貪腐案 前足協副主席李毓毅遭判11年徒刑

    中國足球協會前副主席李毓毅19日因受賄案，獲判11年有期徒刑。（圖擷自微博）

    中國足球協會前副主席李毓毅19日因受賄案，獲判11年有期徒刑。（圖擷自微博）

    2024/08/19 14:00

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府去年雷厲風行調查男足假球案，多名高層被查落馬遭起訴。本月19日，中國足球協會前副主席李毓毅一審宣判，獲刑11年有期徒刑。

    中國湖北省荊州市中級人民法院19日一審公開宣判前中國足球協會副主席李毓毅受賄案，被告李毓毅以受賄罪遭判處有期徒刑11年，並處罰金100萬元人民幣（約新台幣446萬元），依法追繳其受賄所得財物。

    今年3月29日，中國湖北省荊州市中級人民法院一審開庭，審理李毓毅受賄案，他被控利用擔任上海市金山區委副書記、區長、中國足球協會副主席、中超聯賽有限責任公司董事長等職務之便，憑藉職權、地位形成的有利條件，向相關單位和個人在足球俱樂部聯賽保級、工程項目招標等事項提供幫助，並非法收受贓款逾1200萬元人民幣（約新台幣5357萬元）。

    與李毓毅同期受審的還有前中國足球協會職業聯賽理事會執行局長、前中超聯賽有限責任公司董事長馬成全，及前中國國家男足主教練李鐵。

    李鐵涉貪案今年3月28日在中國湖北省咸寧市中級人民法院一審開庭審理，涉及金額逾1億1600萬元人民幣（約新台幣5億1782萬元）。李鐵當庭表示認罪悔罪，法庭已宣布擇期宣判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播