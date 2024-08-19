中國足壇貪腐案 前足協副主席李毓毅遭判11年徒刑

中國足球協會前副主席李毓毅19日因受賄案，獲判11年有期徒刑。（圖擷自微博）

2024/08/19 14:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府去年雷厲風行調查男足假球案，多名高層被查落馬遭起訴。本月19日，中國足球協會前副主席李毓毅一審宣判，獲刑11年有期徒刑。

中國湖北省荊州市中級人民法院19日一審公開宣判前中國足球協會副主席李毓毅受賄案，被告李毓毅以受賄罪遭判處有期徒刑11年，並處罰金100萬元人民幣（約新台幣446萬元），依法追繳其受賄所得財物。

請繼續往下閱讀...

今年3月29日，中國湖北省荊州市中級人民法院一審開庭，審理李毓毅受賄案，他被控利用擔任上海市金山區委副書記、區長、中國足球協會副主席、中超聯賽有限責任公司董事長等職務之便，憑藉職權、地位形成的有利條件，向相關單位和個人在足球俱樂部聯賽保級、工程項目招標等事項提供幫助，並非法收受贓款逾1200萬元人民幣（約新台幣5357萬元）。

與李毓毅同期受審的還有前中國足球協會職業聯賽理事會執行局長、前中超聯賽有限責任公司董事長馬成全，及前中國國家男足主教練李鐵。

李鐵涉貪案今年3月28日在中國湖北省咸寧市中級人民法院一審開庭審理，涉及金額逾1億1600萬元人民幣（約新台幣5億1782萬元）。李鐵當庭表示認罪悔罪，法庭已宣布擇期宣判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法