俄國49歲辣媽「高空跳傘」慶生 高速急墜不治身亡

俄國49歲辣媽埃爾紹娃（Olga Ershova）體驗高空跳傘慶生，卻因此不幸喪命。（本報合成，擷取自X）

2024/08/19 11:46

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西部1名女子為了慶祝49歲生日，首次嘗試高空跳傘卻遇上降落傘無法順利打開，導致她急速下墜最後摔在樹上，送醫搶救後仍不治身亡。

綜合外媒報導，俄羅斯基洛夫（Kirov）49歲女子埃爾紹娃（Olga Ershova）是6個小孩的母親，7月27日與2名朋友一同前往當地的飛行訓練場體驗高空跳傘，當她從2650英尺（約807公尺）的飛機上一躍而下時，背後的降落傘居然無法完全打開，導致她以更快的速度墜落。

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飛行教練察覺大事不妙，隨即透過擴音器大喊5次「備用傘」，要求埃爾紹娃在緊急狀況下打開備用降落傘，但她似乎不知如何自救，最後摔在1棵樹上全身多處骨折。

埃爾紹娃的家人透露，緊急送醫後她仍有生命跡象，起初情況一度好轉，然而最後傷勢惡化而被宣告不治。對此，當地警方目前已展開調查，該飛行訓練場則拒絕對這起悲劇發表評論。

В Кирове девушка спаслась, когда у неё не раскрылся парашют во время прыжка с высоты 800 метров



Она зацепилась стропами за дерево и отделалась лишь травмами. pic.twitter.com/Cr0wwjYVxI — Новиков Александр （@AlexNovi） August 4, 2024

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