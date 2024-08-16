悚！2噸重電梯突然下降...曼谷機場22歲維修工爆頭身亡

泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi International Airport）示意圖。（歐新社）

2024/08/16 16:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名22歲電梯維修工13日在曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi International Airport）進行修繕作業時，頭上的電梯突然開始移動，造成在電梯井底部的維修工慘遭2噸重電梯活活壓死。

綜合外媒報導，泰國曼谷素萬那普國際機場（BKK）13日下午，22歲的維修工湯索（Wisatrat Tangsoh）在1座電梯井底作業期間，沒有留意上方重達2噸的玻璃電梯正在緩慢下降。等他發現時已經來不及逃離，湯索痛苦地向外界呼救，但是附近旅客及工作人員根本無力阻止，只能眼睜睜看著湯索被活活壓死。

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直到電梯業者及救援人員趕赴現場，他們只能從一灘血泊中救起湯索的屍體。救護人員指出，湯索因頭部受到「災難性」的重創而當場死亡，案發現場已被封鎖，禁止外人進入。

曼谷素萬那普國際機場將這起事故歸咎在湯索身上，「經初步調查發現，死者沒有遵守安全程序，導致事故發生並身亡。」然而泰國機場管理公司（AOT）表示，「我們想確認這起事故是否由電梯故障所引起，同時向死者家屬表示哀悼。我們將全力配合調查，釐清事故原因。」

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