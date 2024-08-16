為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    悚！2噸重電梯突然下降...曼谷機場22歲維修工爆頭身亡

    泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi International Airport）示意圖。（歐新社）

    泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi International Airport）示意圖。（歐新社）

    2024/08/16 16:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名22歲電梯維修工13日在曼谷素萬那普國際機場（Suvarnabhumi International Airport）進行修繕作業時，頭上的電梯突然開始移動，造成在電梯井底部的維修工慘遭2噸重電梯活活壓死。

    綜合外媒報導，泰國曼谷素萬那普國際機場（BKK）13日下午，22歲的維修工湯索（Wisatrat Tangsoh）在1座電梯井底作業期間，沒有留意上方重達2噸的玻璃電梯正在緩慢下降。等他發現時已經來不及逃離，湯索痛苦地向外界呼救，但是附近旅客及工作人員根本無力阻止，只能眼睜睜看著湯索被活活壓死。

    直到電梯業者及救援人員趕赴現場，他們只能從一灘血泊中救起湯索的屍體。救護人員指出，湯索因頭部受到「災難性」的重創而當場死亡，案發現場已被封鎖，禁止外人進入。

    曼谷素萬那普國際機場將這起事故歸咎在湯索身上，「經初步調查發現，死者沒有遵守安全程序，導致事故發生並身亡。」然而泰國機場管理公司（AOT）表示，「我們想確認這起事故是否由電梯故障所引起，同時向死者家屬表示哀悼。我們將全力配合調查，釐清事故原因。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    畫面曝光！長榮班機遭曼谷地勤行李櫃「直直撞」
    2023/11/10 13:17

    畫面曝光！長榮班機遭曼谷地勤行李櫃「直直撞」
    奪命升降梯！母子欲逃生 隔5分鐘都慘遭夾死
    2018/03/08 08:43

    奪命升降梯！母子欲逃生 隔5分鐘都慘遭夾死
    impression

    壹起飛集團厚實營建底蘊 多角化經營與服務口碑增添品牌力
    刺青男爆頭陳屍泰國機場旁！證實是台灣外逃強盜通緝犯
    2024/02/26 11:01

    刺青男爆頭陳屍泰國機場旁！證實是台灣外逃強盜通緝犯
    有損國家門面！曼谷機場保全當眾上演全武行
    2024/06/06 12:01

    有損國家門面！曼谷機場保全當眾上演全武行
    impression

    富邦長春公開賽傳承營 高球名將謝敏男攜手球星經驗傳承
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播