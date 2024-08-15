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    美國副總統候選人電視辯論敲定 華茲、范斯10/1正面對決

    美國民主黨副總統候選人華茲（左）、共和黨副總統候選人范斯已經同意10月1日電視辯論。（法新社）

    美國民主黨副總統候選人華茲（左）、共和黨副總統候選人范斯已經同意10月1日電視辯論。（法新社）

    2024/08/15 23:51

    〔中央社〕美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州長華茲與共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯已經同意，要參加哥倫比亞廣播公司新聞網預計10月1日在紐約市舉辦的副總統辯論。

    哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）昨天提出副總統辯論會的4個日期，分別是9月17日、9月24日、10月1日以及10月8日。

    民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）和搭檔華茲（Tim Walz）的競選陣營很快就同意10月1日辯論，華茲於社群媒體X平台發文寫道：「10月1日見了。」

    共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）的搭檔范斯（J.D. Vance）今天也在社群媒體發文說，他接受哥倫比亞廣播公司新聞網10月1日舉行辯論。

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