美國副總統候選人電視辯論敲定 華茲、范斯10/1正面對決

2024/08/15 23:51

〔中央社〕美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州長華茲與共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯已經同意,要參加哥倫比亞廣播公司新聞網預計10月1日在紐約市舉辦的副總統辯論。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)昨天提出副總統辯論會的4個日期,分別是9月17日、9月24日、10月1日以及10月8日。

請繼續往下閱讀...

民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)和搭檔華茲(Tim Walz)的競選陣營很快就同意10月1日辯論,華茲於社群媒體X平台發文寫道:「10月1日見了。」

共和黨總統候選人、前總統川普(Donald Trump)的搭檔范斯(J.D. Vance)今天也在社群媒體發文說,他接受哥倫比亞廣播公司新聞網10月1日舉行辯論。

See you on October 1, JD. https://t.co/ssi0FdseN9