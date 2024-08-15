首度分裂！南韓紀念光復節 各黨分別舉行慶祝儀式

自建國以來，南韓各界一直不分政治理念和黨派，共同慶祝光復節；今年首度因政治因素個別舉行慶祝儀式。圖為南韓民眾15日揮舞國旗、慶祝光復節畫面。（美聯社）

2024/08/15 14:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府15日主辦祖國光復79週年慶祝儀式，卻因獨立紀念館館長人事任命案爭議，導致光復會等部分抗日獨立運動團體及在野陣營缺席慶祝儀式，另外單獨舉辦儀式紀念光復節。

據《韓聯社》報導，朝鮮半島在第二次世界大戰結束前曾被日本殖民統治，1945年8月15日「大日本帝國」宣布向同盟國無條件投降，南韓將這天訂為光復節，北韓則稱為祖國解放日，象徵日本殖民統治的結束。

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自建國以來，南韓各界一直不分政治理念和黨派，共同舉行光復節慶祝儀式；因政治因素個別慶祝光復尚屬首次。

南韓政府15日在首爾世宗文化會館舉行光復節慶祝儀式，抗日英雄遺族、駐南韓外交使節團、各界代表和學生等，共計2000餘人出席；政界方面，來自執政黨國民力量共50餘人出席，包括黨魁韓東勳、黨鞭秋慶鎬等，來自在野黨卻只有改革新黨黨魁許垠娥1人。

南韓總統尹錫悅當天在致詞時表示，「從當年國家主權被侵犯到今天，南韓國民書寫了偉大歷史。而貫穿這一偉大征程的根本價值就是自由，祖國光復是向著自由鬥爭的成果。」他強調，只要兩韓分裂仍在持續，就無法達成真正的光復。

由光復會等37個團體組成的「獨立運動團體聯合」，和由25個獨立運動家褒揚紀念團體組成的「抗日獨立先烈宣揚團體聯合」，15日則在首爾孝昌公園內的白凡金九紀念館單獨舉行慶祝儀式，抗議被視為「親日極右人士」的前韓民族福祉財團會長金亨錫獲任獨立紀念館館長。各大獨立運動團體350餘人及來自共同民主黨、祖國革新黨、基本所得黨等多個在野黨約100人出席該活動。

光復會會長李鍾讚在致詞過程中針對單獨舉辦慶祝儀式一事表示，近日扭曲真相的行為和親日史觀抬頭，使南韓社會陷入混亂。光復會成員應該展現捍衛正確史觀、堅定民族認同感的決心。

民主黨代理黨魁樸讚大當天也發表聲明譴責，稱尹錫悅政權發起的「歷史政變」，否定了抗日獨立鬥爭史，正嚴重動搖國家認同感的根基。

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