加薩停火談判將至 以色列提新條件恐成破局關鍵

在以色列和哈瑪斯之間持續不斷的衝突中，以色列對加薩一棟住宅發動攻擊後，火焰濃煙四竄。（路透）

2024/08/14 16:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哈瑪斯組織近日表示，針對加薩地區停火計畫，必須以一個半月前的談判進度為基礎進行協商，而非展開任何新的談判回合。

綜合外媒報導，哈瑪斯在週日晚間發布聲明，認為以美國為首的調停者所提出的停火協議是基於「美國總統拜登的願景和聯合國安理會的共同決議」。儘管哈瑪斯的具體回應內容並未對外公開，但據了解，該組織最終還是放棄了原先要求全面停火的立場，接受了拜登提出初步的6週停火方案。

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以色列則於上週四作出回應，表示將派遣談判團隊參與會議。儘管哈瑪斯拒絕了任何新提案，但據《BBC》報導，該組織願意在舊有的談判基礎上進行協商。

在談判期間，以色列聲稱哈瑪斯利用平民設施進行策劃和執行攻擊，將目標對準了受國際法保護的醫院和學校，哈瑪斯不斷否認這些指控。而根據哈瑪斯運營的衛生部統計數據，以色列的攻擊已經造成至少39897名巴勒斯坦人喪生，以色列目前則未回應。

據哈瑪斯內部消息人士表示，以色列近期要求對返回加薩北部的流離失所的巴勒斯坦人進行篩查，以及控制與埃及邊界接壤的「費城走廊」（Philadelphi Corridor），這些新開的條件成為目前談判陷入僵局的關鍵原因之一。

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