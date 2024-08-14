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高溫殺不死！ 研究揭微波爐暗藏細菌危機

據西班牙研究，微波爐內部潛藏豐富的「細菌動物園」；示意圖。（本報資料照）

據西班牙研究，微波爐內部潛藏豐富的「細菌動物園」；示意圖。（本報資料照）

2024/08/14 11:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕你是否想過，每天加熱食物的微波爐，竟是細菌的另一個溫床？西班牙達爾文生物勘探卓越公司（Darwin Bioprospecting Excellence SL）的科學家最新研究發現，微波爐內部存在著一個特殊的微生物群落，它們適應了這個高溫、輻射的「極端」環境。

據《每日科技網》（scitechdaily）12日報導，研究團隊分析了來自住宅、辦公室和實驗室等不同場域的30台微波爐，結果發現，微波爐內部存在著豐富的細菌多樣性，其中最常見的包括厚壁菌門（Firmicutes）、放線菌門（Actinobacteria）和變形菌門（Proteobacteria）。

研究發現，實驗室微波爐的細菌種類最多樣，其次是共用空間的微波爐，而獨棟住宅的微波爐細菌種類最少。有趣的是，微波爐內的微生物群落，與廚房流理台等表面相似，也與太陽能電池板上的微生物群落類似，顯示這些微生物可能具備特殊的耐熱和抗輻射能力。

雖然研究指出，微波爐內的細菌並不會比其他廚房表面更容易致病，但研究人員仍建議定期清潔和消毒微波爐，避免細菌滋生。每次使用後，用濕布擦拭內部，並立即清理溢出物，都能有效降低細菌生長。

這項研究不僅讓我們意識到，微生物無所不在的驚人生命力，也提醒我們，日常生活中一些看似乾淨的電器，也需要我們用心維護清潔衛生。這項研究成果已於6月19日發表在《微生物學前沿》（Frontiers in Microbiology）期刊上。

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