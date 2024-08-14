川普馬斯克兩大巨頭對談 吸引超過百萬人收聽

美國前總統、2024年共和黨總統候選人川普（Donald Trump）於2024年8月12日晚間在社群媒體平台X上接受SpaceX的創始人兼董事長馬斯克（Elon Musk）的訪問。

2024/08/14 11:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在12日的社群平台X上，全球首富馬斯克（Elon Musk）與前美國總統川普（Donald Trump）展開了備受關注的對談。

綜合媒體報導，儘管原定為美東時間晚上8點，但因技術問題和疑似網路攻擊，直播延遲了40分鐘才開始。馬斯克表示，X平台遭遇大規模DDoS攻擊，導致系統故障。隨後，以錄音檔的形式分批釋出後才解決該問題，並吸引了超過100萬名用戶的收聽。

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在這場長達兩小時的對談中，川普批評了副總統賀錦麗（Kamala Harris），指責她無法有效對抗中國領導人習近平，並批評她至今未公開接受媒體訪問。川普同時表達了對俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平和北韓領導人金正恩，形容他們是態度強硬且兇猛的對手，並指責賀錦麗和拜登的無能。

此外，川普在對談中透露，計劃於10月重返賓州槍擊事件發生地，並強調這次經歷讓他學到了寶貴的一課。而馬斯克則在對談中提出希望能參與監督政府財政赤字的委員會，川普對此表示歡迎，並稱馬斯克是「最棒的削減支出專家」。

川普和馬斯克的對談不僅涵蓋了國際政治、移民和能源等多個話題，甚至還延伸到暗殺事件及後續發展。馬斯克利用這次機會提升自己對政治的影響力，並成功掀起了關於兩人話題的熱潮，成功彰顯美國兩大人物的聲量和熱度。

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