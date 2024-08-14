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義大利最強小鎮！人口不到1萬人小鎮 產出3名奧運金牌得主

柔道運動員愛麗絲（左）、輕艇選手喬瓦尼（中）、義大利排球隊隊長安娜（右）3名金牌得主都來自義大利小鎮龍卡德萊。（法新社、歐新社，本報合成）

柔道運動員愛麗絲（左）、輕艇選手喬瓦尼（中）、義大利排球隊隊長安娜（右）3名金牌得主都來自義大利小鎮龍卡德萊。（法新社、歐新社，本報合成）

2024/08/14 11:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本屆巴黎奧運落幕，義大利代表團一共獲得12金13銀8銅，在各國中排名第9，其中有3名金牌得主竟來自於人口不到1萬人的小鎮，堪稱最強金牌產地。

綜合外媒報導，位於阿爾卑斯山山腳下的龍卡德萊（Roncadelle），是義大利北部布雷西亞省的一個小市鎮，總面積9平方公里，人口約9251人，這個小鎮在本屆巴黎奧運大放異彩，竟出現了3名奧運金牌得主。

柔道運動員愛麗絲（Alice Bellandi）在8月1日成為女子柔道78公斤級金牌得主，喬瓦尼（Giovanni De Gennaro）在同一天奪男子輕艇激流K-1金牌，8月11日義大利女子排球隊3：0擊敗美國隊拿下金牌，獲得大會最佳中間手的義大利隊長安娜（Anna Danesi）同樣來自龍卡德萊。

龍卡德萊市長羅伯托（Roberto Groppelli）表示，「我們為安娜、喬瓦尼和愛麗絲感到自豪。這是夢想成真，我想可以說龍卡德萊因此載入奧運會的歷史。」羅伯托指出，他很榮幸有像他們這樣的公民，希望可以讓這3名金牌得主回家，一起舉辦一場慶功宴。

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