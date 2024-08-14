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巴黎奧運霹靂舞首登場 4年後恐成絕響

2024年巴黎奧運霹靂舞男子組頒獎典禮。（路透）

2024年巴黎奧運霹靂舞男子組頒獎典禮。（路透）

2024/08/14 10:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在剛剛落幕的巴黎奧運中，霹靂舞（Breaking）首次成為正式比賽項目，掀起了全球熱潮。來自加拿大的Phil Wizard和日本的湯淺亞實分別在男子組和女子組中奪得金牌，但據外媒報導，該項目很有可能在奧運舞台上成為絕響。

綜合媒體報導，霹靂舞之所以被納入奧運賽事，國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）功不可沒。巴赫和他的團隊因為希望能吸引到年輕的觀眾，並達到在社交媒體上迅速擴散的目的，因此在本屆奧運加入該項目，以達成奧運的在地化和都市化，巴赫是推動霹靂舞登上奧運舞台的主要推手。

《今日美國》 指出，霹靂舞可能會在下屆的洛杉磯奧運中被剔除，未來再次回到奧運的可能性也不高。另2028年洛杉磯奧運宣布將恢復棒壘球項目，並新增腰旗美式足球、板球和壁球等項目，但霹靂舞卻不在其中，也就是說霹靂舞極有可能會隨著巴黎奧運的落幕而成為歷史。

今年巴黎奧運台灣霹靂舞項目由中華隊2023年杭州亞運國手、世界排名第13名的孫振（Quake）代表參賽。他在首戰中對上摩洛哥的Billy，以全數18票勝出，成為四組唯一全勝選手。然而，第二輪對荷蘭的Menno時，孫振在舞蹈對決中僅獲得3票敗北。最後一輪對哈薩克的Amir，最終僅獲得5票，敗給對手的13票，未能晉級八強，但仍創下台灣登上奧運霹靂舞的歷史紀錄。

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