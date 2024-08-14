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13歲少女乳製品過敏 「喝一口熱可可竟丟命」母目睹全程

13歲漢娜喝1口熱可可即刻出現身體不適反應，包括嘴唇和嘴巴嚴重腫脹、全身發癢，送院搶救仍不治。示意圖。（歐新社）

13歲漢娜喝1口熱可可即刻出現身體不適反應，包括嘴唇和嘴巴嚴重腫脹、全身發癢，送院搶救仍不治。示意圖。（歐新社）

2024/08/14 12:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國13歲少女從小對乳製品嚴重過敏，她的母親2023年8月於連鎖咖啡店購入熱可可，同時提醒店員須換成豆奶並清洗裝牛奶器具，然少女僅喝了1口熱可可後即刻嘴唇和嘴巴嚴重腫脹、全身發癢，急赴附近藥局注射藥物後送醫，然經搶救仍不治，這起事件仍在審理中。

綜合外媒報導，據法庭文件提及，13歲漢娜（Hannah Jacobs）從小對乳製品、魚類、蛋類過敏，她的母親杜伊勒（Abimbola Duyile）於2023年帶女兒看牙醫之前，在倫敦巴金分店連鎖咖啡店「咖世家（Costa Coffee）」點購2杯熱可可，並提醒店員因女兒對牛奶嚴重過敏，要求須更換成豆奶並清洗裝牛奶壺，店員聽聞後表示同意將會遵行。

杜伊勒拿著飲料離開，漢娜喝1口熱可可即刻出現身體不適反應，包括嘴唇和嘴巴嚴重腫脹、全身發癢，急赴附近藥局注射速效注射型腎上腺素「EpiPen」後送院搶救，然因病情嚴重，醫院當日下午1時許宣告死亡。

報導提到，死因審問將於當地時間12日在東倫敦驗屍官法庭進行，預計調查將持續1週，將透過11位證人和專家證明，詳查漢娜死因。

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