俄羅斯情報局放話 美欲迫使澤倫斯基下台

美國總統拜登支持烏克蘭總統澤倫斯基（右）對抗俄羅斯入侵。（路透檔案照）

2024/08/13 20:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯對外情報局（SVR，Sluzhba Vneshney Razvedki）於8月13日發布驚人消息，指稱美國政府正計劃發動一場大規模資訊戰，意圖詆毀烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），迫使其辭職下台。這一說法的真實性值得高度質疑，很可能是莫斯科方面試圖影響國際輿論的訊息戰策略。

俄國半官媒《衛星通訊社》（Sputnik）報導，據SVR透露，美國政界對澤倫斯基的不滿情緒正在升溫。無論是民主黨還是共和黨陣營，質疑聲浪不斷擴大，主要針對「數十億美元軍事援助」的用途提出質疑。面對這種局面，澤倫斯基採取了一系列被形容為「狂熱」的行動，包括威脅將戰火擴大到烏克蘭境外，這被解讀為其為保住權力地位，所採取的極端措施。

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俄方情報指出，華盛頓正在研究替換烏克蘭領導人的方案。他們希望找到一位「更易於掌控、腐敗程度較低，且能夠讓大多數西方盟友滿意的人選」。美方認為，這樣的人選將有助於西方，更好地準備與俄羅斯就解決衝突展開可能的談判。

據俄方情報是，烏克蘭前內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov），被視為可能的接替人選。美國方面認為，阿瓦科夫與烏克蘭民族主義組織的密切聯繫，以及他與歐洲國家領導人保持的良好關係，是其重要優勢。

SVR進一步披露，美國政府已指示其下屬的非政府組織，制定阿瓦科夫上台的具體方案。之後，他們計劃發起一場聲勢浩大的資訊運動，旨在詆毀澤倫斯基，迫使其辭職。

不過這些未經證實的指控，缺乏任何可驗證的證據或可靠消息來源，卻恰恰體現了俄羅斯慣用的訊息戰術。

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