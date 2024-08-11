為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加薩學校遭襲近百人喪生 以巴衝突再度升溫

    加薩巴勒斯坦居民10日對死於空襲的家人痛哭。以色列10日襲擊加薩市一所學校，當地搜救人員稱造成至少93人死亡。（美聯社）

    加薩巴勒斯坦居民10日對死於空襲的家人痛哭。以色列10日襲擊加薩市一所學校，當地搜救人員稱造成至少93人死亡。（美聯社）

    2024/08/11 18:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列對10日對加薩一所收容流離失所巴勒斯坦人的學校發動空襲，據加薩官員說法，這起攻擊行動至少奪走93條人命，引發多國關切與譴責。儘管以色列堅稱襲擊目標是武裝分子，但這一事件仍引發了廣泛批評。這次襲擊不僅導致大量平民傷亡，還可能影響正在進行的停火談判，使局勢進一步複雜化。

    法新社報導，加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示法，以色列在加薩市的塔比恩（Al-Tabieen）宗教學校和清真寺投下3枚飛彈，當時人們正在進行晨禱。死者中包括11名兒童和6名婦女，還有許多無法辨識的屍體碎片。

    以色列軍方證實使用了「3枚精確彈藥」，並表示情報顯示「至少19名哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織恐怖分子被消滅」。然而，哈瑪斯譴責這是「危險的升級」，其黎巴嫩盟友真主黨則稱之為「可怕的屠殺」。

    埃及、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和土耳其均對這次襲擊表示不滿，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則對校園中出現的慘烈畫面表示震驚，英國外交大臣拉米（David Lammy）也對這次空襲表示「震驚」。

    值得注意的是，這次襲擊發生在美國、埃及和卡達邀請交戰各方恢復談判之際，可能會影響停火協議和人質釋放談判的進程。

    白宮對以色列空襲造成平民傷亡表示深切擔憂，並已要求以方進一步說明情況。白宮強調，即使哈瑪斯經常利用學校作為據點，以色列仍有責任盡力減少平民傷亡。白宮再次呼籲加薩衝突各方停火，指「過多平民傷亡持續發生」。而前一天，華府才宣布向以色列提供35億美元軍援，此舉再度引發國際社會對美國支持以色列的質疑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播