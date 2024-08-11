加薩學校遭襲近百人喪生 以巴衝突再度升溫

加薩巴勒斯坦居民10日對死於空襲的家人痛哭。以色列10日襲擊加薩市一所學校，當地搜救人員稱造成至少93人死亡。（美聯社）

2024/08/11 18:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列對10日對加薩一所收容流離失所巴勒斯坦人的學校發動空襲，據加薩官員說法，這起攻擊行動至少奪走93條人命，引發多國關切與譴責。儘管以色列堅稱襲擊目標是武裝分子，但這一事件仍引發了廣泛批評。這次襲擊不僅導致大量平民傷亡，還可能影響正在進行的停火談判，使局勢進一步複雜化。

法新社報導，加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）表示法，以色列在加薩市的塔比恩（Al-Tabieen）宗教學校和清真寺投下3枚飛彈，當時人們正在進行晨禱。死者中包括11名兒童和6名婦女，還有許多無法辨識的屍體碎片。

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以色列軍方證實使用了「3枚精確彈藥」，並表示情報顯示「至少19名哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織恐怖分子被消滅」。然而，哈瑪斯譴責這是「危險的升級」，其黎巴嫩盟友真主黨則稱之為「可怕的屠殺」。

埃及、卡達、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和土耳其均對這次襲擊表示不滿，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則對校園中出現的慘烈畫面表示震驚，英國外交大臣拉米（David Lammy）也對這次空襲表示「震驚」。

值得注意的是，這次襲擊發生在美國、埃及和卡達邀請交戰各方恢復談判之際，可能會影響停火協議和人質釋放談判的進程。

白宮對以色列空襲造成平民傷亡表示深切擔憂，並已要求以方進一步說明情況。白宮強調，即使哈瑪斯經常利用學校作為據點，以色列仍有責任盡力減少平民傷亡。白宮再次呼籲加薩衝突各方停火，指「過多平民傷亡持續發生」。而前一天，華府才宣布向以色列提供35億美元軍援，此舉再度引發國際社會對美國支持以色列的質疑。

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