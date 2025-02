英女權團體稱林郁婷是男生「才長得高」 網轟低能發言歧視女性！

2024/08/11 21:04

祝蘭蕙/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷11日凌晨奪得巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌,英國女權團體「Fair Play For Women」賽後竟在社群發文稱林郁婷就是因為是男生所以才長得高,才能在比賽中有壓倒性優勢。貼文曝光後隨即引發爭議,大批網友砲轟女權團體卻說出歧視女性的言論!

林郁婷去年在沒有證據和檢測報告公開的情況下,單方面被國際拳擊總會(IBA)取消世錦賽資格,今年巴黎奧運其生理性別再被拿出來炒作,加上《哈利波特》作者JK羅琳跳出來質疑,致使該爭議受到國際關注。不過林郁婷絲毫不受影響,台灣時間11日凌晨在女子拳擊57公斤級金牌戰上力挫波蘭女將賽琳梅塔(Julia Szeremeta),一舉奪金。

不過針對林郁婷的攻擊依舊不斷,英國女權團體「Fair Play For Women」賽後在X平台發文表示,「這是無法避免的。連賽評都說『林郁婷(身高175公分)在這個量級真的太高了』。當然囉!林郁婷是男的,身高優勢就是男性的特徵!」該團體還指責,林郁婷「是靠男性的力量輾壓女性」,國際奧委會(IOC)同意讓林郁婷參賽的決定讓女性失望了。

「Fair Play For Women」的言論一出隨即引發熱議,大票網友砲轟歧視,「誰說長得高就是男性的特徵?」、「什麼時候身高也是性徵了?」、「看似幫女性說話,其實是歧視女性!」、「原來身高180的妮可基嫚(Nicole Kidman)和177的莎莉賽隆(Charlize Theron)其實都是男的」、「蒂妲絲雲頓(Katherine Matilda Swinton)180公分,照你邏輯她就是男的?」、「真女權還假女權?好久沒看到這麼低能的發言了」、「拳擊是分身高還是分體重?都說是weight class了難道要改成height class嗎?」

it was inevitable. The commentator even remarked "Lin is very tall for the weight class". Yes of course. Lin is male. Height advantage is a male trait!