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    英女權團體稱林郁婷是男生「才長得高」 網轟低能發言歧視女性！

    林郁婷不受外界汙衊與質疑影響，奪得奧運女子拳擊57公斤級金牌。（特派記者陳志曲攝）

    林郁婷不受外界汙衊與質疑影響，奪得奧運女子拳擊57公斤級金牌。（特派記者陳志曲攝）

    2024/08/11 21:04

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷11日凌晨奪得巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌，英國女權團體「Fair Play For Women」賽後竟在社群發文稱林郁婷就是因為是男生所以才長得高，才能在比賽中有壓倒性優勢。貼文曝光後隨即引發爭議，大批網友砲轟女權團體卻說出歧視女性的言論！

    林郁婷去年在沒有證據和檢測報告公開的情況下，單方面被國際拳擊總會（IBA）取消世錦賽資格，今年巴黎奧運其生理性別再被拿出來炒作，加上《哈利波特》作者JK羅琳跳出來質疑，致使該爭議受到國際關注。不過林郁婷絲毫不受影響，台灣時間11日凌晨在女子拳擊57公斤級金牌戰上力挫波蘭女將賽琳梅塔（Julia Szeremeta），一舉奪金。

    不過針對林郁婷的攻擊依舊不斷，英國女權團體「Fair Play For Women」賽後在X平台發文表示，「這是無法避免的。連賽評都說『林郁婷（身高175公分）在這個量級真的太高了』。當然囉！林郁婷是男的，身高優勢就是男性的特徵！」該團體還指責，林郁婷「是靠男性的力量輾壓女性」，國際奧委會（IOC）同意讓林郁婷參賽的決定讓女性失望了。

    「Fair Play For Women」的言論一出隨即引發熱議，大票網友砲轟歧視，「誰說長得高就是男性的特徵？」、「什麼時候身高也是性徵了？」、「看似幫女性說話，其實是歧視女性！」、「原來身高180的妮可基嫚（Nicole Kidman）和177的莎莉賽隆（Charlize Theron）其實都是男的」、「蒂妲絲雲頓（Katherine Matilda Swinton）180公分，照你邏輯她就是男的？」、「真女權還假女權？好久沒看到這麼低能的發言了」、「拳擊是分身高還是分體重？都說是weight class了難道要改成height class嗎？」

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