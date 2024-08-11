神鳥降臨！ 鸚鵡「阿波羅」打破金氏世界紀錄 3分鐘辨識12項物品

非洲灰鸚鵡「阿波羅」3分鐘辨識12項物品，打破金氏世界紀錄。（取自金氏世界紀錄官網）

2024/08/11 16:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕據科學媒體《IFLScience》9日報導，一隻名叫「阿波羅」（Apollo）的非洲灰鸚鵡，憑藉其驚人的語言能力，打破了金氏世界紀錄，成為3分鐘內辨識最多物品的鸚鵡。這隻4歲的聰明鸚鵡，在2023年12月18日成功辨識出12項物品，刷新了世界紀錄。

據報導，阿波羅居住在美國佛羅里達州，由內容創作者夫婦道爾頓·梅森（Dalton Mason）和維多利亞·梅森（Victoria Mason）飼養。阿波羅在短影音平台TikTok擁有280萬粉絲，許多影片的觀看次數都達到數百萬。此外，在YouTube上也有超過130萬的訂閱者。

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打破紀錄的過程中，阿波羅需要辨識出「蟲子」、「書本」和「襪子」等物品，但牠的主人相信阿波羅能力不止於此。梅森夫婦告訴金氏世界紀錄：「沒人知道阿波羅還會學到什麼，或者牠接下來會打破什麼紀錄。」

阿波羅於2020年來到梅森夫婦家中，當時他們在一家寵物店發現了牠。牠與另外兩隻白腹凱克鸚鵡（white-bellied caiques）「索蕾」（Soleil）和「奧菲莉亞」（Ophelia）共享這個家，牠們有時也會出現在影片中。

自從阿波羅來到梅森夫婦家中後，他們就採用動物行為學家佩珀伯格博士（Dr. Irene Pepperberg）的訓練方法，並用阿波羅最愛的開心果獎勵牠。佩珀伯格博士曾訓練一隻名叫「艾力克斯」（Alex）的非洲灰鸚鵡，並透過研究艾力克斯，在動物行為學界享有盛名。

艾力克斯非常聰明，牠的許多成就包括可以數到六，並且知道各種物體和顏色的名稱。牠接受的是「模型／對手」訓練法，阿波羅的主人也用這種方法來教導牠。這種方法需要由一個人進行教學，另一個人與鸚鵡一起學習，並示範正確的反應。然而，阿波羅的學習並沒有嚴格的規律，牠可以自由選擇自己想學習的科目。

「我們在日常生活中盡可能自然地教導牠，並專注於阿波羅想要專注的事情。我們相信這樣牠會學得更快。」梅森夫婦解釋道。

最重要的是，維多利亞和道爾頓希望透過阿波羅，讓更多人了解「動物的自然智慧」。

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