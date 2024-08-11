英國官方調查：婚姻不幸福卻離不了婚 通膨過高害的

英國國家統計局調查顯示，英國對婚姻不滿意的夫妻比例達2014年來新高，但離婚率處於50年來新低，箇中原因與通膨有關。（彭博）

2024/08/11 15:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯大文豪托爾斯泰曾在小說《安娜·卡列尼娜》開場一語道破：「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸」。不過，英國最新官方統計數據凸顯一個細微差異，指幸福的家庭確實可能相似，但這個國家的不幸家庭也有一個共同點：生活成本危機。

《彭博》11日報導，英國國家統計局（ONS）近日發布的2022年家庭調查數據和分居離婚統計數據顯示，聲稱自己對婚姻關係相當不滿意或極度不滿意的成年人比例達6％，是2014年以來的最高水準，但離婚率卻處於50多年來的最低水準。

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此外，在2024年第1季，高度焦慮和低生活滿意度的英國民眾人數，也高於COVID-19疫情爆發前的水準。

上述趨勢恰逢英國數十年來最嚴重的雙位數通貨膨脹率，導致家庭收入減少，並讓能源、雜貨、租金等一切生活成本飆升。

英國最大的專業家庭律師事務所「Stowe Family Law」合夥人牛頓（Joanna Newton）表示，有些夫妻以前一筆收入可能可以用來支付帳單、孩童保育和其他生活費用，現在變得愈來愈捉襟見肘，因此他們選擇延期離婚或分居，直到經濟狀況好轉。

儘管英國在過去2個月通膨回到2％的目標後，實際家庭收入再次增長，但抵押貸款利率仍是疫情大流行前幾年平均水準的2倍多，而且租賃市場仍然火熱。牛頓表示，抵押貸款成本和利率還沒有下降到足以讓人們感到放心及有信心借貸的程度，還得繼續觀察。

房地產市場是不幸福的夫妻延遲分開的主因之一。抵押貸款成本的增加，加上供應短缺導致的租金價格飆升，導致許多人無法獨自搬家。儘管去年房地產市場避開崩盤，但部分夫妻因擔心虧本出售，而延遲賣房。

根據「Stowe Family Law」去年的報告，在該公司調查的500人中，超過30％的人堅持與伴侶在一起，是因為他們沒有經濟能力獨自離開。牛頓也直言，在最好的時機賣房子，夫妻雙方才有更多的錢來購買新的住處。

此外，生活成本危機也是近年來許多情侶或夫妻關係惡化的原因之一。許多受訪者都表示，他們在2022年1月之前沒有經歷過任何財務緊張的情形。大多數人表示，生活成本危機影響他們和伴侶的關係。

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