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    凶宅10年死9人...泰國醋男狠拿鐵鎚砸死妻子後自盡

    泰國曼谷1戶民宅近日發生駭人命案，男子懷疑妻子外遇憤而用鐵鎚砸死對方。示意圖。（美聯社）

    泰國曼谷1戶民宅近日發生駭人命案，男子懷疑妻子外遇憤而用鐵鎚砸死對方。示意圖。（美聯社）

    2024/08/11 16:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名男外送員由於懷疑妻子外遇，狠心拿起鐵鎚重擊對方頭部致死後自盡，讓這棟已有9人死亡的凶宅再添2名亡魂。

    綜合泰媒報導，泰國曼谷1對夫妻9日被發現陳屍家中，49歲女子娜查娜特（Natchanath）頭部受到重擊，臉部朝下身上蓋著毯子倒在臥室，身邊留下1把疑似是凶器的鐵鎚，58歲丈夫蘇拉西（Surasee）的屍體則在廚房通風口附近被發現。

    警方根據鄰居證詞得知，善妒的蘇拉西經常懷疑娜查娜特出軌，甚至放棄外送工作以便隨時監督妻子。這對夫妻過去1個月內經常發生爭執，8日晚間再度傳出爭吵聲被鄰居聽見。因此警方初步研判，蘇拉西案發前一晚與娜查娜特發生激烈爭吵，並持鐵鎚殺害結婚9年的妻子後自盡。

    娜查娜特是1名產後按摩師，聘請58歲鄰居塔那孔（Thanakorn）負責接送她去見客戶，原本約定9日上午出發卻遲遲未見娜查娜特的身影，塔那孔預感大事不妙隨即通知其家屬，眾人破門而入後發現這對夫妻雙雙倒臥家中。

    塔那孔表示，由於他與娜查娜特互動頻繁，蘇拉西曾懷疑娜查娜特讓他戴綠帽，不過雙方早在3個月前就把誤會講開，沒想到現在卻發生這場悲劇。

    另名鄰居表示，這對夫妻的住處在近10年內，已有9名親戚因意外、癌症及其他不明原因喪命，現在又新增2名亡魂，讓大家不禁懷疑這棟凶宅受到詛咒。

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    以上為民俗說法 僅供參考

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