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    太好運！美國男和頭獎只差1號 隔天全中抱走近2600萬元

    美國密西根州男子購買彩券後和頭獎只差1號，隔天全中抱走79萬5905美元。（美聯社）

    美國密西根州男子購買彩券後和頭獎只差1號，隔天全中抱走79萬5905美元。（美聯社）

    2024/08/11 14:36

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕這運氣也太好！美國密西根州馬科姆郡1名男子，近日購買彩券後和頭獎只差1號，隔天繼續買竟然真的對中頭獎，抱走79萬5905美元（約新台幣2582萬元）獎金。

    《福斯新聞》報導，由於密西根州允許得獎者匿名，因此男子沒有公開身分，他透露自己購買的是Fantasy 5彩券，這款的玩法是從39個號碼中選出5個，每注售價1美元（約新台幣32.45元），每天晚上7時29分開獎。

    男子表示，他在7月26日對中4個號碼，拿到二獎100美元（約新台幣3245元）。原本自己都是去實體商店買彩券，但7月27日當天忘了買，因此封盤前連忙在網路上買了2張。

    男子說，後來他收到中獎郵件，其中1張中了普獎1美元（5中2，約新台幣32.45元），自己原本以為就這樣了，沒想到又有郵件傳來，提醒他登入彩券帳戶查詢情況，男子這才發現自己對中7月27日的頭獎2、5、17、21、30。

    男子透露，他原先以為這是詐騙，直到親自前往彩券中心領獎時，才感覺到這原來是真的，他預計會拿這筆獎金去投資。

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