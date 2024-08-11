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    川普競選播「鐵達尼號」主題曲 席琳狄翁發聲明：他未經授權

    席琳狄翁與她的團隊近期發現，美國共和黨總統候選人川普在多次競選活動中播放《我心永恆》，但她其實並未授權。（美聯社）

    席琳狄翁與她的團隊近期發現，美國共和黨總統候選人川普在多次競選活動中播放《我心永恆》，但她其實並未授權。（美聯社）

    2024/08/11 10:32

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大天后席琳狄翁（Céline Dion）唱紅電影《鐵達尼號》主題曲《我心永恆》（My Heart Will Go On），不過席琳狄翁與她的團隊近期發現，美國共和黨總統候選人、前總統川普在多次競選活動中播放《我心永恆》，但她並未授權。席琳狄翁10日發表聲明，批評川普競選時未經她授權就播放這首歌，且她也不認可《我心永恆》被用於競選。

    綜合外媒報導，席琳狄翁10日發表聲明指出，席琳狄翁與她的管理團隊，以及唱片公司「索尼音樂娛樂公司加拿大分公司」意識到川普及其副手范斯在蒙大拿州一次活動中未經授權就播放《我心永恆》的MV。席琳狄翁強調，《我心永恆》被用於競選絕對沒有經過授權，她也不認可這種用途或任何類似用途。

    過去包括蕾哈娜（Rihanna）、 滾石樂團（Rolling Stones）、 奧茲·奧斯本（Ozzy Osbourne）、 皇后合唱團 （Queen）等歌手、樂團，都曾發聲反對川普在競選活動使用他們的歌曲，最久可追溯到2016年的競選活動。目前川普競選團隊尚未對席琳狄翁的指控作出回應。

    席琳狄翁表示，《我心永恆》被用於競選絕對沒有經過授權，她也不認可這種用途或任何類似用途。（法新社）

    席琳狄翁表示，《我心永恆》被用於競選絕對沒有經過授權，她也不認可這種用途或任何類似用途。（法新社）

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