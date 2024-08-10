中國狀告WTO ！歐盟正面迎擊 拒撤電動車反補貼關稅

對於歐盟加徵中國電動車反補貼關稅，中國向WTO提出告訴。（路透）

2024/08/10 21:35

〔編譯魏國金／台北報導〕中國商務部針對歐盟加徵中國電動車反補貼關稅之舉，九日向世界貿易組織（WTO）提出告訴，加劇雙方貿易緊張關係。歐盟執委會表示，其對中國電動車展開的反補貼調查，以及隨後實施的反制措施，有信心符合世貿組織的規則，而且歐盟將持續進行相關調查。

隨著歐盟的中國政策更向美國靠攏，歐盟與北京的關係近幾月遭受新衝擊，7月間歐盟對中國製進口電動車在現有10%的關稅基礎上再加徵最高37.6%臨時性關稅，以保護歐洲電動車的生產。

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歐中雙方隨後展開數度磋商，但談判未有成果，北京已揚言對歐盟農民與飛機製造商展開報復，並對法國烈酒業啟動反傾銷調查。

中國日將該案訴諸世貿的爭端解決機制，中國商務部指控，歐盟的關稅措施「缺乏事實和法律基礎，嚴重違反世貿組織規則；中方敦促歐盟立即糾正錯誤作法，共同維護中歐經貿合作和電動汽車產業鏈、供應鏈穩定」。

由27國組成的歐盟執委會對此表示，歐盟正仔細研究北京向世貿提出訴訟的所有細節，並將依據世貿程序，適時向中國當局做出回應。歐盟1名發言人說，「執委會對中國電動車的調查及臨時性措施，與世貿規則的相容性深具信心」。歐盟執委會去年10月對中國進口電動車是否接受政府過度補貼啟動調查。

他補充，訴諸世貿爭端機制的請求「並不影響反補貼調查的時間表，該調查仍將繼續進行」。歐盟對中國進口電動車加徵的臨時性關稅最長為期4個月，歐盟必須在10月底前完成調查，送交成員國，以決定是否成為永久懲罰性關稅。

新加坡管理大學法學教授高樹超（Henry Gao）說，目前世貿爭端解決機制的效能有限，該案可能至少耗費兩年才會做出裁定，「即使中國最終勝訴，其電動車將難以重拾流失的市占率」。

依據歐盟反補貼關稅措施，中國國有上汽集團將加徵37.6%關稅，Volvo母公司吉利汽車與比亞迪分別加徵19.9%、17.4%關稅。

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