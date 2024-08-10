他姦殺少女後結婚生子家庭美滿 近30年後遭追查畏罪輕生

美國15歲少女1996年遇害，過了將近30年後警方終於鎖定嫌疑人身分。（圖擷自Gallatin County Sheriff's Office臉書）

2024/08/10 15:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法網恢恢，疏而不漏！美國蒙大拿州15歲少女胡欽斯（Danielle "Danni" Houchins）1996年9月21日上午外出卻遲遲未歸，事後在河流淺水區發現她遭姦殺棄屍，過了將近30年後，警方終於鎖定嫌疑人身分並找來問話，沒想到對方隨即畏罪輕生。

據《福斯新聞》報導，警方透過DNA檢測，確認現年55歲的男子哈欽森（Paul Hutchinson）就是殺害少女的兇手。哈欽森在犯案那年才剛進入蒙大拿州立大學就讀，畢業後考進蒙大拿州土地管理局並任職22年之久，他和妻子育有2個小孩，沒有任何犯罪紀錄。

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持續追查此案的加拉廷郡警長斯普林格（Dan Springer）表示，辦案人員這些年來搜集DNA證據、找上幾名可疑人士問話，但還是不了了之。2021年，斯普林格聘請洛杉磯警察局退休警官、私家偵探艾夫蒙特（Tom Elfmont）協助調查。

當年從少女遺體身上收集到的可疑毛髮，被送往實驗室進行更先進的DNA檢測和法醫基因譜系學比對，結果發現哈欽森涉有重嫌。今年7月23日，艾夫蒙特和警方找來哈欽森詢問案情，在大約2個小時的過程中，哈欽森顯得相當緊張。

斯普林格透露，當哈欽森看到死者的照片時，表現出非常不舒服的樣子，過程中不斷出汗、抓臉、咬手。哈欽森當天撐過問話離開警局，隔天打電話指稱自己需要幫忙，警方前往現場後發現他已輕生喪命。

調查人員指出，哈欽森並不認識受害少女，在河邊偶然遇到對方後心生歹念，不僅性侵還奪走少女的性命。死者家屬在記者會上表示，哈欽森知道自己有罪，無法面對他的家人和受害者家屬，這才選擇自行了斷。

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