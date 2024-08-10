川普飛蒙大拿州參加造勢活動 飛機因機械問題緊急轉降

美國共和黨總統候選人川普週五搭機前往蒙大拿州博茲曼市（Bozeman）參加競選造勢活動，然飛機因機械問題被迫轉降比靈斯市（Billings）。（圖擷自「@dougmillsnyt」X）

2024/08/10 14:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普週五搭機前往蒙大拿州博茲曼市（Bozeman）參加競選造勢活動，但途中飛機因機械問題被迫轉降比靈斯市（Billings），後搭乘另一架小飛機前往目的地，目前尚未釐清機械問題。

綜合外媒報導，川普美東時間9日下午搭乘波音757客機前往博茲曼市參加預定晚間舉行的造勢晚會，不料飛行途中飛機突然出現機械問題，下午4點30分左右改變飛往比靈斯–洛根國際機場降落，2座城市相距逾160英里。機場官員向《CBS》證實，川普的飛機順利降落，隨後搭乘另1架私人飛機前往博茲曼，機械細節問題尚待釐清。

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在比靈斯降落約1.5小時後，《紐約時報》攝影記者米爾斯（Doug Mills）拍攝到川普走下飛機，登上另一架較小的飛機前往博茲曼市。川普隨後發布1段在飛機上錄製的影片，川普說「剛剛降落在非常美麗的地方，蒙大拿州。」

報導提到，川普於美國時間晚間10點在博茲曼市舉行選舉造勢活動，為共和黨籍聯邦參議員候選人希伊（Tim Sheehy）助選，預計希伊將與川普共同出席晚會。

Following a mechanical issue on his plane, @realDonaldTrump walks off his plane in Billings MT, to get on a smaller plane, to continue to Bozeman for a fundraiser and rally. pic.twitter.com/RIVgPUNEKC — Doug Mills （@dougmillsnyt） August 9, 2024

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