川普飛蒙大拿州參加造勢活動 飛機因機械問題緊急轉降

2024/08/10 14:28

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普週五搭機前往蒙大拿州博茲曼市(Bozeman)參加競選造勢活動,但途中飛機因機械問題被迫轉降比靈斯市(Billings),後搭乘另一架小飛機前往目的地,目前尚未釐清機械問題。

綜合外媒報導,川普美東時間9日下午搭乘波音757客機前往博茲曼市參加預定晚間舉行的造勢晚會,不料飛行途中飛機突然出現機械問題,下午4點30分左右改變飛往比靈斯–洛根國際機場降落,2座城市相距逾160英里。機場官員向《CBS》證實,川普的飛機順利降落,隨後搭乘另1架私人飛機前往博茲曼,機械細節問題尚待釐清。

在比靈斯降落約1.5小時後,《紐約時報》攝影記者米爾斯(Doug Mills)拍攝到川普走下飛機,登上另一架較小的飛機前往博茲曼市。川普隨後發布1段在飛機上錄製的影片,川普說「剛剛降落在非常美麗的地方,蒙大拿州。」

報導提到,川普於美國時間晚間10點在博茲曼市舉行選舉造勢活動,為共和黨籍聯邦參議員候選人希伊(Tim Sheehy)助選,預計希伊將與川普共同出席晚會。

Following a mechanical issue on his plane, @realDonaldTrump walks off his plane in Billings MT, to get on a smaller plane, to continue to Bozeman for a fundraiser and rally. pic.twitter.com/RIVgPUNEKC