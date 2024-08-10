為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

逼病童母陪睡換捐款 中國慈善機構爆性醜聞官方徹查

中國著名慈善機構中華兒慈會河南負責人雷某近日遭舉報，要求接受善款的患兒母親陪睡，引發輿論譁然。（擷自網路）

中國著名慈善機構中華兒慈會河南負責人雷某近日遭舉報，要求接受善款的患兒母親陪睡，引發輿論譁然。（擷自網路）

2024/08/10 12:05

〔中央社〕中國著名慈善機構中華兒慈會河南負責人雷某近日遭舉報，要求接受善款的患兒母親陪睡，引發輿論譁然。中國官媒央視新聞昨天報導，民政部已派工作組進駐，雷某已移送檢察機關起訴。

陸媒澎湃新聞等媒體報導，近日有中國網友在網路上爆料，指稱雷某讓患病孩子的媽媽「陪他睡一次，給一點捐款；再睡一次，再給點捐款」，引起中國社會議論。

雷某是中華兒慈會9958兒童大病緊急救助項目（下稱9958）河南團隊負責人。中國官媒央視新聞昨天報導，民政部已派駐中華少年兒童慈善救助基金會工作組，並且正在針對雷某涉嫌犯罪職務一事進行全面調查。

今年2月，雷某因涉嫌職務犯罪被有關監察機關立案調查並採取留置措施，5月已移送檢察機關審查起訴。

工作組負責人表示，前期，民政部已對兒慈會作出了停止活動3個月的行政處罰，並列入社會組織嚴重違法失信名單，目前工作組正在督促指導兒慈會進行深入整改整治。

澎湃新聞對此刊出評論，指出「陪睡才給捐助」駭人聽聞，也打破了基本道德底線，同時因雷某既負責募款與捐款，對於患病兒童而言，是手握「生死大權」，呼籲應把雷某身上的問題徹底查清楚。更為重要的是，雷某是否有利用善款脅迫患兒母親，這需要有一個明白，否則兒慈會的公信力難以重塑。

這篇評論也說，兒慈會9958項目出現重大信任危機已經不是第一次。去年9月，兒慈會9958「廊坊負責人」柯某孝涉嫌詐騙，捲走千萬救命金，引發輿論譁然。柯某孝被採取強制措施，目前案件已移送司法機關處理。

評論指出，相關部門應當予以重視，徹查還原真相。慈善事業的生命在於透明、公正、純粹，任何玷汙慈善事業的人都必將受到法律的嚴懲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱特王妃罹癌後 威廉王子首度下廚執行公務
2024/04/18 22:35

凱特王妃罹癌後 威廉王子首度下廚執行公務
「手提飲料小吃」卻說錢不夠！司機嘆「公車就該被搭霸王車？」
2024/06/30 23:59

「手提飲料小吃」卻說錢不夠！司機嘆「公車就該被搭霸王車？」

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
巴菲特捐贈創1717億元波克夏股票
2024/06/29 06:17

巴菲特捐贈創1717億元波克夏股票
達成基金會8年捐款千萬元 助南投逾千弱勢戶喪葬費
2024/06/12 19:51

達成基金會8年捐款千萬元 助南投逾千弱勢戶喪葬費

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播