兄弟之邦也凍未條！東協對中國貿易壁壘調查激增

中國低價產品大舉進入東南亞國家，引發相關國家不安。（法新社）

2024/08/09 22:34

〔編譯魏國金／台北報導〕美中貿易戰及歐洲、日本與南韓等國家推動去中國風險，中國對已開發經濟體出口比例下降，並促使其致力提升與東南亞國家貿易關係，自2020年起，東南亞國協（ASEAN）超越歐盟成為中國最大貿易夥伴。然而，中國工業產能過剩引發各國疑慮，中國對東協國家的貿易正面臨越來越多的壁壘。

南華早報報導，今年前7月，東協針對中國發起96件貿易壁壘調查，已高於去年全年的63件，其中至少74件與反傾銷相關，亦即以低於本國市場的正常價格出口產品，越南目前對於中國鋼鐵展開兩起調查、泰國則對中國鋁展開1起調查。

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中國官方數據顯示，中國7月出口年增7％，其中，對東南亞國協的出口成長12.15％，超越整體成長，並佔其對外貿易總值15.8％。儘管如此，中國對該區域的出口仍較6月的年增15％減弱。東協國家的數據也顯示，其對中國的貿易逆差，亦即從中國進口產品與服務高於出口，從2013年的448億美元擴大至2022年的1373億美元。

報導說，東協國家顯然對中國正採取越來越多的貿易壁壘。馬來西亞貿易部本週宣布，明年將向國會提出反傾銷立法計畫，以保護產業「避免遭遇中國在內的廉價進口產品大舉湧入，導致的不公平貿易衝擊」。6月間，印尼貿易部也宣佈對一些中國製造的產品課徵最高200%關稅，以保護其製造業免於西方國家與中國貿易戰，而引發的傾銷行為。

東協國家的這些行動顯示，隨著中國低價產品的進口比例不斷升高，恐傷害在地產業之際，該區域認為重新平衡與中國部分貿易關係有其必要性與急迫性。

越南、印尼與泰國等東協製造與出口大國，一直是中國出口與企業尋求避免美中貿易戰衝擊的首要地點。鋼鐵是越來越受到關注的領域，今年上半年，越南佔中國鋼鐵出口11.9%，在中國產能過剩的指控加劇之際，該數據略有上升。

亞洲協會政策研究所亞洲經濟事務主任韋斯特（Shay Wester）說，中國面臨更多東協貿易壁壘的趨勢「是由貿易失衡加劇以及經濟依賴的疑慮升溫所推動，而這樣的失衡是因為從低價消費產品到電動車等高科技產品的中國進口飆升所致，這些進口對在地產業造成莫大壓力，並引發過度依賴中國，特別是製造業過度依賴中國零組件的不安」。

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