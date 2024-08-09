川普：中俄本是天敵 歐巴馬 、拜登將他們「送作堆」

川普表示，北京和莫斯科原本水火不容，是歐巴馬和拜登等兩位民主黨總統促使中俄攜手合作。（法新社）

2024/08/09 20:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普8日在佛州私人「海湖莊園」的記者會中指出，中國和俄羅斯本來是「天敵」（natural enemies），卻被美國民主黨領導層「送作堆」，讓中俄形成一股力量。他也提到，如果他再次入主白宮，他將與中國國家主席習近平「相處融洽」。

香港《南華早報》指出，這是拜登退選及賀錦麗參選總統以來，川普首次舉行記者會。在一個多小時的發言和媒體交流中，川普尖銳地批評對手賀錦麗陣營，也再次稱拜登遭民主黨撤換是違憲之舉，並宣稱他上任後將大規模驅逐非法移民。

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值得注意的是，川普以正面措辭描述他在總統任內與習近平的關係，聲稱兩人在武漢肺炎爆發之前關係非常好，習近平2017年4月訪美時，還曾作客海湖莊園。然而，川普將疫情歸咎於中國，指習近平應該對此負責，這件事破壞他們的關係。儘管如此，川普仍認為他和習近平（未來）會建立良好的關係，「這將是互惠互利的，但只要中國利用美國－這就是他們正在做的事－這個情況（相處融洽）就不會發生」。

川普隨後表示，美國前總統歐巴馬和現任總統拜登等民主黨領導層，讓北京和莫斯科團結起來，是民主黨人「讓中國和俄羅斯這對天敵完成不可能的任務：攜手合作，畢竟中國需要更多土地，而俄國有的是土地」，現在中俄兩國已經形成一股力量。他也重申，如果他還是總統，俄國根本不會入侵烏克蘭。

據報導，中俄的軍事合作屢屢成為頭條新聞，包括兩國自2022年開始在東海舉行聯合軍演，是十多年前展開年度軍演以來，雙方在距離台海最近的區域舉行軍演。此外，中俄不斷擴大的經濟聯繫，也引發拜登政府一系列制裁。近日，兩架中國軍用運輸機被衛星拍到停在俄國機場，當時中俄戰機正好結束在阿拉斯加附近的聯合巡邏任務，這是兩國加強軍事合作的最新跡象。

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