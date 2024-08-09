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    前總理批國家淪「美國第51州」 澳洲總理、防長嚴正駁斥

    澳洲防長馬勒斯表示，澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）是澳洲保衛自身安全的最好方式。（法新社）

    澳洲防長馬勒斯表示，澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）是澳洲保衛自身安全的最好方式。（法新社）

    2024/08/09 16:14

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對前澳洲總理基廷（Paul Keating）稱澳洲與美國、英國的軍事合作，將把澳洲變成「美國第51個州」，澳洲總理艾班尼斯和國防部長馬勒斯分別做出駁斥，指時空背景早就發生變化，三國合作關係是澳洲實現自身安全的最好方式。

    《日經亞洲》（Nikkei Asia）9日報導，曾在1991至1996年期間領導澳洲的基廷，8日在《澳洲廣播公司》（ABC）訪問中批評，美國在澳洲的軍事存在不斷增加，而「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，可能將澳洲變成美國的第51個州。

    他提到，在美國人心目中，AUKUS的意義在於將澳洲變成傻瓜，對澳洲進行軍事控制，透過讓美國設立基地，將澳洲「鎖起來40年」。他還稱台灣是「中國的房地產」，不是澳洲的重大利益，澳洲擔憂中國對台灣的企圖是沒有道理的。

    對此，澳洲防長兼副總理馬勒斯表示，基廷的評論對AUKUS計畫「不公平」，「我們尋求的是確保我們為自身居住地區的集體安全做出貢獻，這（AUKUS）就是我們實現保衛自身安全的最好方式」。

    馬勒斯也否認該協議將導致核廢料被送往澳洲的說法，「不可能有任何核廢料從美國或英國進入澳洲，我們將處理自己的核廢料，這是我們去年3月宣布的」。

    總理艾班尼斯則淡化基廷的言論，稱基廷有自己的觀點，但他身為總理的工作，是在2024年滿足澳洲的需求，「世界不同了，1996年至2024年間世界發生了變化」。

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