神祕塗鴉大師班克西倫敦3連發 山羊、大象、猴子引揣測

英國塗鴉藝術家班克西最新作品系列之一：一隻山羊。牆上的監視攝影機後來被調整回正常角度。（歐新社）

2024/08/08 21:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）在英國街頭創作他的最新作品：一隻山羊、兩隻大象、三隻猴子，引起網友揣測其中意含。向來神出鬼沒的班克西，這次也疑似被監視攝影機拍下準備創作時的身影。

這系列以動物為主題的塗鴉，第一幅是一隻山羊，5日出現在倫敦西南部里契蒙市一間房子外牆，搭配牆上的柱子和壁架，彷彿站在懸崖邊，一旁還畫了幾顆滾落的石頭，牆上監視器被刻意調整成鏡頭朝上；接著6日在倫敦切爾西一間房子的窗戶，出現兩隻面對面揚起象鼻的大象；7日又有三隻猴子出現在一條鐵路橋邊，彷彿在吊單槓來回擺盪。

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這3幅作品的意含引起揣測，是要批評英國最近發生的極右派暴動，還是力挺巴勒斯坦人？又或者在講全球暖化、或呼應正在舉行的巴黎奧運。而且班克西通常都隔幾個月才有新作品，這次連著3天、一天1幅，速度之快也不尋常。

60歲的藝術家洛伊—摩根（Daniel Lloyd-Morgan）向《法新社》說，他認為，山羊塗鴉「其實是一隻來自巴勒斯坦的山瞪羚，因此這幅作品與巴勒斯坦有關」。

班克西社群媒體帳號追蹤者中，也有人認為與以巴衝突有關，《每日郵報》引述其中一名網友發文：「瀕危山瞪羚是巴勒斯坦國獸，牠站在懸崖邊岌岌可危之際，全世界卻在坐視，拯救牠的時間有限」。

監視攝影機對著滾落的石頭則意在象徵，社群媒體和新聞看事情要看脈絡，「山羊擅長在狹窄岩壁上攀爬，因此其並未身處險境，但是攝影機不看全貌」。

也有人以近日的極右派暴動，認為山羊和大象是在批評當前英國社會和政治不穩定，山羊處於搖搖欲墜的位置，大象意味著「房間裡的大象」。

班克西一如他一貫作風，並未說明最新這3幅作品的意思。不過，這名十分神祕的塗鴉藝術家，這次現身創作的身影似乎被監視器拍到，一段5日清晨拍到的監視畫面中，兩名身穿工作服、帶著頭盔的男子，站在吊車吊籃，其中戴著口罩的據稱就是班克西本人。

班克西最新作品系列之二：兩隻大象像是從室內探出頭。（路透）

班克西最新作品之三：三隻猴子。（歐新社）

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