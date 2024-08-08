為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

神祕塗鴉大師班克西倫敦3連發 山羊、大象、猴子引揣測

英國塗鴉藝術家班克西最新作品系列之一：一隻山羊。牆上的監視攝影機後來被調整回正常角度。（歐新社）

英國塗鴉藝術家班克西最新作品系列之一：一隻山羊。牆上的監視攝影機後來被調整回正常角度。（歐新社）

2024/08/08 21:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）在英國街頭創作他的最新作品：一隻山羊、兩隻大象、三隻猴子，引起網友揣測其中意含。向來神出鬼沒的班克西，這次也疑似被監視攝影機拍下準備創作時的身影。

這系列以動物為主題的塗鴉，第一幅是一隻山羊，5日出現在倫敦西南部里契蒙市一間房子外牆，搭配牆上的柱子和壁架，彷彿站在懸崖邊，一旁還畫了幾顆滾落的石頭，牆上監視器被刻意調整成鏡頭朝上；接著6日在倫敦切爾西一間房子的窗戶，出現兩隻面對面揚起象鼻的大象；7日又有三隻猴子出現在一條鐵路橋邊，彷彿在吊單槓來回擺盪。

這3幅作品的意含引起揣測，是要批評英國最近發生的極右派暴動，還是力挺巴勒斯坦人？又或者在講全球暖化、或呼應正在舉行的巴黎奧運。而且班克西通常都隔幾個月才有新作品，這次連著3天、一天1幅，速度之快也不尋常。

60歲的藝術家洛伊—摩根（Daniel Lloyd-Morgan）向《法新社》說，他認為，山羊塗鴉「其實是一隻來自巴勒斯坦的山瞪羚，因此這幅作品與巴勒斯坦有關」。

班克西社群媒體帳號追蹤者中，也有人認為與以巴衝突有關，《每日郵報》引述其中一名網友發文：「瀕危山瞪羚是巴勒斯坦國獸，牠站在懸崖邊岌岌可危之際，全世界卻在坐視，拯救牠的時間有限」。

監視攝影機對著滾落的石頭則意在象徵，社群媒體和新聞看事情要看脈絡，「山羊擅長在狹窄岩壁上攀爬，因此其並未身處險境，但是攝影機不看全貌」。

也有人以近日的極右派暴動，認為山羊和大象是在批評當前英國社會和政治不穩定，山羊處於搖搖欲墜的位置，大象意味著「房間裡的大象」。

班克西一如他一貫作風，並未說明最新這3幅作品的意思。不過，這名十分神祕的塗鴉藝術家，這次現身創作的身影似乎被監視器拍到，一段5日清晨拍到的監視畫面中，兩名身穿工作服、帶著頭盔的男子，站在吊車吊籃，其中戴著口罩的據稱就是班克西本人。

班克西最新作品系列之二：兩隻大象像是從室內探出頭。（路透）

班克西最新作品系列之二：兩隻大象像是從室內探出頭。（路透）

班克西最新作品之三：三隻猴子。（歐新社）

班克西最新作品之三：三隻猴子。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
塗鴉藝術家班克西在烏克蘭壁畫遭竊 幕後策劃者恐被監禁12年
2023/01/03 15:19

塗鴉藝術家班克西在烏克蘭壁畫遭竊 幕後策劃者恐被監禁12年
烏克蘭戰火廢墟驚見大師塗鴉 班克西發文證實了
2022/11/12 23:12

烏克蘭戰火廢墟驚見大師塗鴉 班克西發文證實了

華友聯集團：永續生活的營造者
激勵人心！烏克蘭修復毀壞建築 保留街頭藝術家班克西作品
2023/04/29 16:18

激勵人心！烏克蘭修復毀壞建築 保留街頭藝術家班克西作品
班克西壁畫小男孩柔道勝大人 烏克蘭製郵票加印「滾！普廷」
2023/02/25 16:40

班克西壁畫小男孩柔道勝大人 烏克蘭製郵票加印「滾！普廷」

步步驚險！八點檔男神完攀郊山之王劍龍稜
班克西塗鴉新作倫敦亮相1小時被拆走 警方速逮涉案男子
2023/12/24 16:15

班克西塗鴉新作倫敦亮相1小時被拆走 警方速逮涉案男子
神秘班克西又來了！倫敦街頭留新壁畫 復活枯樹超神作
2024/03/19 10:47

神秘班克西又來了！倫敦街頭留新壁畫 復活枯樹超神作
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播