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    貓咪會哀悼同居寵物過世？ 美研究：對象包含狗狗

    美研究指出，同居寵物過世，貓咪行為出現變化；示意圖。（法新社檔案照）

    美研究指出，同居寵物過世，貓咪行為出現變化；示意圖。（法新社檔案照）

    2024/08/08 14:02

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國衛報（The Guardian）7日報導，長久以來，人們普遍認為貓咪性格孤僻、獨立且情感善變。然而，美國一項最新研究顯示，貓咪在同住寵物過世後，也會表現出類似哀悼的行為，即使對象是狗。這項研究結果挑戰了貓咪反社會的刻板印象，並顯示「失落」的心理體驗可能是所有生物共通的。

    研究團隊指出，動物界中，哀悼的現象相當普遍，例如大象、海豚和黑猩猩等動物，在同伴過世後，會表現出守護遺體等複雜行為。近期，義大利研究人員也發現，狗狗在同住的狗狗過世後，也會出現行為變化。

    然而，過去較少有研究探討貓咪是否也會出現哀悼的行為。奧克蘭大學（Oakland University）的研究人員，調查了超過450位飼主的經驗，這些飼主家中都有1隻貓咪，且近期有另1隻寵物（貓或狗）過世。研究結果顯示，大約3分之2的案例中，過世的寵物是另1隻貓，其餘則是狗。

    研究發現，有些貓咪會出現睡眠困難、食慾不振或發出哀嚎等行為，有些則變得更加黏人，或是不再玩耍牠們最喜歡的遊戲。奧克蘭大學比較與認知心理學教授珍妮佛．馮克（Jennifer Vonk）指出，人們傾向認為貓咪孤僻、不擅社交，但事實上，野生貓咪會集結成群，並形成階級制度。

    研究人員表示，貓咪哀悼的程度與牠們與過世寵物的相處時間長短有關，但目睹死亡與否，以及家中寵物數量則沒有顯著影響。

    不過，研究團隊也指出，飼主也有可能將自身的悲傷投射到倖存的寵物身上。研究發現，經歷較深切悲傷的飼主，更容易觀察到倖存貓咪在同伴過世後，出現睡眠時間增加、獨處時間變長以及躲藏等行為。

    這項研究已發表於《應用動物行為科學》（Applied Animal Behaviour Science）期刊，為動物哀悼的現象，提供了更多研究方向。

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